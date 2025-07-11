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Найти, сберечь и заработать: революция на рынке данных

Найти, сберечь и заработать: революция на рынке данных - 11.07.2025, ПРАЙМ

Найти, сберечь и заработать: революция на рынке данных

Цифровая экономика неоднозначна и многогранна. Одни ставят на big data, другие уповают на искусственный интеллект, третьи просто пытаются найти новые точки... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:00+0300

2025-07-11T09:00+0300

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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Цифровая экономика неоднозначна и многогранна. Одни ставят на big data, другие уповают на искусственный интеллект, третьи просто пытаются найти новые точки опоры для развития или кардинальной смены парадигмы. Цена ошибки – потеря денег, деловой репутации и, главное, шанса победить в конкурентной гонке. С какими вызовами сталкивается индустрия, какие получает возможности и чего ждет от работы с данными, обсудили участники состоявшегося в Москве форума Fintech Data Day-2025.В ходе мероприятия были затронуты важные для отрасли вопросы и обозначены тренды на будущее, а его участники сделали предположения о том, как изменятся технологии данных и те, кто с ними работают. Мероприятие привлекло широкий круг гостей, среди которых финтех-эксперты, работающие с финансовыми и транзакционными сервисами, клиентскими сервисами банков, специалисты в юнит-экономике, PNL, LTV, финансовых и кредитных продуктах.Самый главный вызов – курс на импортозамещение, который взяли государство и бизнес. Уже в 2026 году весь финтех должен перейти на отечественные разработки или open source, а многие компании и разработчики к этому до сих пор не готовы. Но тут важно понять, что импортозамещение – это не дополнительные расходы, а попытка извлечь добавленную ценность из продукта, который уже есть или разрабатывается. "Оно послужило драйвером для очередного пересмотра процессов. В любой организации найдутся устаревшие решения, подходы к которым нужно менять, обновлять источники данных. Все это нужно держать в активе, а импортозамещение – лишь толчок", - считает Дмитрий Рузанов из Промсвязьбанка.Путь к первому миллиарду: все внимание на бизнесЕще один момент, на который обратили внимание собравшиеся – ориентация на потребности бизнеса. Настало время задуматься, что выгодно в каждом конкретном случае – открытые системы, работа с вендорами или собственные разработки? Ответ всегда разный. Он зависит от текущих задач, умения оптимизировать решения на начальном этапе и фокуса на ценности клиента. Изменение IT-ландшафта влечет за собой изменение экономики."Универсальных решений нет, можно и нужно создавать собственные продукты, если есть команда, можно сразу отмести ненужные затраты и дополнительные компетенции. Тогда за полгода коллектив в несколько человек сможет сделать продукт достойного уровня, - считает Леонид Черный из МегаФон. - Тут важно, есть ли у компании задача получить технологический суверенитет, развивая себя и собственные инструменты. Ведь иногда вендоры ограничивают возможности. Выбрав другой путь, ты становишься технологичной компанией, привлекаешь пользователей и аналитиков, претворяешь все в жизнь. Словом, это стратегия, которую ты выбираешь", - рассуждает он.При этом государство помогает бизнесу в решении технологических задач, важно лишь знать, в какие решения и технологии оно собирается инвестировать. Член Совета по цифровой экономике Надежда Сурова назвала следующие приоритетные темы - транспортная мобильность, беспилотные авиасистемы, средства производства и автоматизации, продовольственная безопасность, новые материалы и химия, новые атомные и энерготехнологии, космические технологии, сбережение здоровья граждан. У data-проектов по перечисленным направлениям есть все шансы получить то, что так нужно бизнесу сегодня – дешевые деньги."Министерства раздают их через институты развития. Акцент наконец делается на фундаментальную науку. Через вузы в ближайшие годы в бизнес на технологические исследования будет инвестировано 5,6 триллиона рублей. 19 нацпроектов, 9 федеральных проектов - все они финансово наполнены, везде четко прописано, кому, когда и какие деньги могут выделить", - отметила она, призвав участников форума скачивать этот материал с помощью QR-кода. Так вполне можно создать свой путь к первому миллиарду.Данные – новое золото. Их не может быть слишком многоВ последнее время в финтех пришли нетрадиционные для этого сектора игроки, такие как Яндекс Финтех, Avito Финанс, Wildberries и другие. Их технологии и методы работы с клиентами не всегда укладываются в шаблоны классического банкинга, но постепенно они становятся значимыми конкурентами традиционных банков. Последние должны осознать, что конкурируют за рынок человеческих потребностей и объединиться для решения общих проблем.Примеры позитивного взаимодействия уже есть: на форуме обсудили несколько конкретных кейсов с участием значимых игроков отрасли. Так, ведущий эксперт по управлению данными TData Григорий Бокштейн рассказал, что у его компании уже появляются заказчики из разных направлений с конкретными задачами, под которые нередко можно использовать уже имеющиеся технологии.Но с ростом финансовых транзакций связана другая проблема - увеличение объема данных. Это как любимые многими котики в интернете, так и многомиллиардные потоки, которые генерируют крупные транзакции. BigData, кликстрим, а теперь и искусственный интеллект – все это превращается в огромный массив данных. Да и потребности бизнеса меняются: если раньше нужен был отчет раз в месяц, потом раз в неделю, то теперь нужно видеть цифры каждые пять минут. Ежедневно в мире генерируется более 400 миллионов терабайт данных – это колоссальный объем рынка.Кардинальный вопрос – как все это упорядочить? На нем участники форума остановились подробно. "Количество сценариев и потребностей продолжит расти, и это будет способствовать фрагментации. Если раньше все жили на Oracle, то сейчас используется сразу несколько разных технологий, и это будет усложняться. Но важно не гнаться за хайпом, а понимать, что для всего есть место применения. Мир меняется, и все технологии не на века. Их внедряют не ради них самих, а для решения задач бизнеса, которому надо быстро, дешево и качественно – как в известном треугольнике. Важно, какие типы данных обрабатывать, где хранить, есть ли смысл в переезде. Иными словами, чтобы понять, какой дорогой идти, надо знать, куда ты хочешь пойти", - рассуждает Михаил Комаров из Ростелекома.Неваляшка: как бороться с потерямиИ, конечно, такое огромное количество данных влечет за собой рост риска их потерь, 80% которых чувствительны для бизнеса. Около 70% компаний очень этого боятся. Вместе с тем, в России за последний год число потерь выросло на четверть. За этими цифрами – угроза сохранности бизнеса, потери деловой репутации, невыполнение регуляторных требований. Как правило, самые крупные и обидные потери данных – тихие: информация о всевозможных утечках, которая просачивается в СМИ – лишь верхушка айсберга. Непублично разбираются и их последствия. Но 44 процента топ-менеджеров покидают позиции после таких инцидентов.В этом смысле компании волнует несколько факторов – возможность быстро восстанавливаться после непредвиденных ситуаций, минимизировать убытки и сохранить важные данные. Они развивают единые платформы устойчивых данных, работают с облаками, ЦОДами, развивают системы виртуализации и хранения данных, и это тоже является важным направлением для российских разработчиков."Есть некоторые общие правила – хранить несколько копий в разных местах, применять резервное копирование, наладить гибкую архитектуру репликации между ЦОД и хранилищами", - отмечает гендиректор RuBackup Кирилл Вихровский. В той или иной степени, им следуют все, но не полностью. Поэтому на сегодняшний день у физлиц больше гарантий сохранности данных, чем у компаний, добавил он.Около 90% потерь связаны с человеческим фактором, но к угрозам данным относятся природные и техногенные катаклизмы, аварии инфраструктуры и киберугрозы. Чтобы минимизировать эти риски, следует выстраивать разграничения доступов, применять принцип Zero Trust (нулевое доверие), автоматизировать мониторинг и реагирование, постоянно тестировать основные метрики. Основные параметры тестирования – время простоя и максимально допустимый процент потери данных, а также время реагирования на инциденты.Здесь приходят на помощь ИИ-помощники, которые компании уже активно используют. Они прогнозируют вероятные сбои, их параметры, автоматизируют алгоритмы проверки и корректировки. Все эти задачи станут для финтеха приоритетными в самом ближайшем будущем, полагает Роман Мезенцев из Почта-банка. "Если решить их, то ваши сервисы будут, как неваляшка – даже если упадут, то быстро и без потерь поднимутся", - привел он образное сравнение.Участники обсуждения сошлись во мнении, что настало время снимать ограничения для бизнеса по масштабу данных и объему вычислений за счет более гибко масштабируемых технологий. Следующий назревший шаг – федерализация, то есть, развитие общих хранилищ, в которых минимизируется возможность дублирования и добавляется возможность использования уже имеющихся наработок. Таким образом, инфраструктура задействована оптимальным образом, а задачи масштабируются для всех, кто заинтересован. Следующий шаг – начать на всем этом нормально зарабатывать. Это вопрос эффективности всех финтех-компаний, и он стоит на повестке дня. Но его решение требует определенного уровня зрелости, которого сначала необходимо достичь большинству игроков.

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