Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих уплатить налоги удаленно - 11.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250711/fns-859406934.html
ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих уплатить налоги удаленно
ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих уплатить налоги удаленно - 11.07.2025, ПРАЙМ
ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих уплатить налоги удаленно
Телефонные звонки россиянам от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов, в последнее время участились, злоумышленники пытаются выведать | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T16:20+0300
2025-07-11T16:20+0300
мошенничество
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/76323/80/763238053_0:304:5063:3152_1920x0_80_0_0_134f24c463fca7754c801d8d09d0d764.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Телефонные звонки россиянам от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов, в последнее время участились, злоумышленники пытаются выведать личные данные и код из смс, а также предлагают гражданам решить вопрос с уплатой налогов удаленно, запугивая штрафами и ограничениями на выезд, предупредила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "В последнее время участились случаи, когда гражданам звонят и представляются сотрудниками налоговых органов. Злоумышленники заявляют, что необходимо сдать декларацию или уточнить какие-то данные, для чего просят "принести необходимые для проверки документы", - рассказывает ведомство. Затем злоумышленники предлагают записаться на прием онлайн и продиктовать код, отправленный на телефон. В некоторых случаях гражданам предлагают решить вопрос удаленно и уплатить налог, запугивая штрафами и ограничениями выезда. "Мы не просим личные данные, не требуем перевести деньги на карту, никаких пройти по ссылке или продиктовать код. Так делают только мошенники", - поясняет советник руководителя ФНС России Юлия Каменчук, чьи слова приводятся в сообщении на сайте ведомства. При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщик может проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России.
https://1prime.ru/20250711/mvd--859405741.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76323/80/763238053_228:0:4836:3456_1920x0_80_0_0_0027ade63be2b0323d6cceee4526c9c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фнс россии
Мошенничество, ФНС России
16:20 11.07.2025
 
ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих уплатить налоги удаленно

ФНС: мошенники предлагают россиянам решить вопрос с уплатой налогов удаленно

© fotolia.com / rangizzz%Сотовая связь
%Сотовая связь - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© fotolia.com / rangizzz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Телефонные звонки россиянам от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов, в последнее время участились, злоумышленники пытаются выведать личные данные и код из смс, а также предлагают гражданам решить вопрос с уплатой налогов удаленно, запугивая штрафами и ограничениями на выезд, предупредила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"В последнее время участились случаи, когда гражданам звонят и представляются сотрудниками налоговых органов. Злоумышленники заявляют, что необходимо сдать декларацию или уточнить какие-то данные, для чего просят "принести необходимые для проверки документы", - рассказывает ведомство.
Затем злоумышленники предлагают записаться на прием онлайн и продиктовать код, отправленный на телефон. В некоторых случаях гражданам предлагают решить вопрос удаленно и уплатить налог, запугивая штрафами и ограничениями выезда.
"Мы не просим личные данные, не требуем перевести деньги на карту, никаких пройти по ссылке или продиктовать код. Так делают только мошенники", - поясняет советник руководителя ФНС России Юлия Каменчук, чьи слова приводятся в сообщении на сайте ведомства.
При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщик может проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России.
Дорожно-патрульная служба (ДПС) - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
МВД разработало новую стратегию повышения безопасности дорожного движения
15:28
 
МошенничествоФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала