https://1prime.ru/20250711/fns-859406934.html

ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих уплатить налоги удаленно

ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих уплатить налоги удаленно - 11.07.2025, ПРАЙМ

ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих уплатить налоги удаленно

Телефонные звонки россиянам от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов, в последнее время участились, злоумышленники пытаются выведать | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T16:20+0300

2025-07-11T16:20+0300

2025-07-11T16:20+0300

мошенничество

фнс россии

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Телефонные звонки россиянам от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов, в последнее время участились, злоумышленники пытаются выведать личные данные и код из смс, а также предлагают гражданам решить вопрос с уплатой налогов удаленно, запугивая штрафами и ограничениями на выезд, предупредила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "В последнее время участились случаи, когда гражданам звонят и представляются сотрудниками налоговых органов. Злоумышленники заявляют, что необходимо сдать декларацию или уточнить какие-то данные, для чего просят "принести необходимые для проверки документы", - рассказывает ведомство. Затем злоумышленники предлагают записаться на прием онлайн и продиктовать код, отправленный на телефон. В некоторых случаях гражданам предлагают решить вопрос удаленно и уплатить налог, запугивая штрафами и ограничениями выезда. "Мы не просим личные данные, не требуем перевести деньги на карту, никаких пройти по ссылке или продиктовать код. Так делают только мошенники", - поясняет советник руководителя ФНС России Юлия Каменчук, чьи слова приводятся в сообщении на сайте ведомства. При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщик может проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России.

https://1prime.ru/20250711/mvd--859405741.html

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фнс россии