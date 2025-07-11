https://1prime.ru/20250711/fsb-859389918.html

В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб

В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб

Задержаны два агента украинских спецслужб, выполнявшие в Брянской и соседних областях задания разведывательно-подрывной направленности, они забирали... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:50+0300

2025-07-11T09:50+0300

2025-07-11T09:50+0300

происшествия

рф

фсб

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Задержаны два агента украинских спецслужб, выполнявшие в Брянской и соседних областях задания разведывательно-подрывной направленности, они забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие, изготавливали бомбы для терактов, против них возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе организованного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по противодействию деятельности украинских спецслужб пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 годов рождений, являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности", - говорится в сообщении. Как установлено ведомством, задержанные в интересах украинской стороны неоднократно осуществляли визуальное наблюдение, фото и видеофиксацию объектов Минобороны РФ, расположенных на территории Брянской области, мест расположения суточных нарядов сотрудников регионального правоохранительного блока. "Кроме того, пособники осуществляли подъем сброшенных им с использованием БПЛА средств террористической деятельности (взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему), осуществляли сбор из этих компонентов самодельных взрывных устройств, проверку полученного огнестрельного оружия для дальнейшего применения в деятельности террористического характера", - отмечается в релизе. Также по месту жительства одного из задержанных обнаружены FPV-дроны различных модификаций, в том числе оборудованные системой сброса взрывных устройств, 3D очки и пульт управления БПЛА, спектральный анализатор частот, позволяющий определять частоты работы средств РЭБ, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами к нему, детонаторы и иные средства инициирования взрывных устройств и взрывчатых веществ. "Для осуществления противоправной деятельности противник посредством мессенджеров передавал инструкции, обучающие управлению FPV-дронами, использованию специальных технических средств (анализатора частот и др.) для выявления и уничтожения средств РЭБ, ПВО, а также рекомендации по изготовлению СВУ, ремонту и сборке огнестрельного оружия", - отметили в ведомстве Уточняется, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) и частью 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. В ведомстве отметили, что задержанные дали признательные показания, они арестованы.

https://1prime.ru/20250626/fsb-858915164.html

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, фсб, украина