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В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб
В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб
Задержаны два агента украинских спецслужб, выполнявшие в Брянской и соседних областях задания разведывательно-подрывной направленности, они забирали... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:50+0300
2025-07-11T09:50+0300
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Задержаны два агента украинских спецслужб, выполнявшие в Брянской и соседних областях задания разведывательно-подрывной направленности, они забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие, изготавливали бомбы для терактов, против них возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе организованного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по противодействию деятельности украинских спецслужб пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 годов рождений, являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности", - говорится в сообщении. Как установлено ведомством, задержанные в интересах украинской стороны неоднократно осуществляли визуальное наблюдение, фото и видеофиксацию объектов Минобороны РФ, расположенных на территории Брянской области, мест расположения суточных нарядов сотрудников регионального правоохранительного блока. "Кроме того, пособники осуществляли подъем сброшенных им с использованием БПЛА средств террористической деятельности (взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему), осуществляли сбор из этих компонентов самодельных взрывных устройств, проверку полученного огнестрельного оружия для дальнейшего применения в деятельности террористического характера", - отмечается в релизе. Также по месту жительства одного из задержанных обнаружены FPV-дроны различных модификаций, в том числе оборудованные системой сброса взрывных устройств, 3D очки и пульт управления БПЛА, спектральный анализатор частот, позволяющий определять частоты работы средств РЭБ, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами к нему, детонаторы и иные средства инициирования взрывных устройств и взрывчатых веществ. "Для осуществления противоправной деятельности противник посредством мессенджеров передавал инструкции, обучающие управлению FPV-дронами, использованию специальных технических средств (анализатора частот и др.) для выявления и уничтожения средств РЭБ, ПВО, а также рекомендации по изготовлению СВУ, ремонту и сборке огнестрельного оружия", - отметили в ведомстве Уточняется, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) и частью 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. В ведомстве отметили, что задержанные дали признательные показания, они арестованы.
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рф, фсб, украина
Происшествия, РФ, ФСБ, УКРАИНА
09:50 11.07.2025
 
В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб

ФСБ: в Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Задержаны два агента украинских спецслужб, выполнявшие в Брянской и соседних областях задания разведывательно-подрывной направленности, они забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие, изготавливали бомбы для терактов, против них возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе организованного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по противодействию деятельности украинских спецслужб пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 годов рождений, являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности", - говорится в сообщении.
Как установлено ведомством, задержанные в интересах украинской стороны неоднократно осуществляли визуальное наблюдение, фото и видеофиксацию объектов Минобороны РФ, расположенных на территории Брянской области, мест расположения суточных нарядов сотрудников регионального правоохранительного блока.
"Кроме того, пособники осуществляли подъем сброшенных им с использованием БПЛА средств террористической деятельности (взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему), осуществляли сбор из этих компонентов самодельных взрывных устройств, проверку полученного огнестрельного оружия для дальнейшего применения в деятельности террористического характера", - отмечается в релизе.
Также по месту жительства одного из задержанных обнаружены FPV-дроны различных модификаций, в том числе оборудованные системой сброса взрывных устройств, 3D очки и пульт управления БПЛА, спектральный анализатор частот, позволяющий определять частоты работы средств РЭБ, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами к нему, детонаторы и иные средства инициирования взрывных устройств и взрывчатых веществ.
"Для осуществления противоправной деятельности противник посредством мессенджеров передавал инструкции, обучающие управлению FPV-дронами, использованию специальных технических средств (анализатора частот и др.) для выявления и уничтожения средств РЭБ, ПВО, а также рекомендации по изготовлению СВУ, ремонту и сборке огнестрельного оружия", - отметили в ведомстве
Уточняется, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) и частью 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.
В ведомстве отметили, что задержанные дали признательные показания, они арестованы.
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