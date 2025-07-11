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Профицит внешней торговли России снизился в январе-мае

Профицит внешней торговли России снизился в январе-мае - 11.07.2025, ПРАЙМ

Профицит внешней торговли России снизился в январе-мае

Профицит внешней торговли России в январе-мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,3%, до 52,6 миллиарда долларов,... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T11:41+0300

2025-07-11T11:41+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,3%, до 52,6 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-мае 2025 года составил 271,7 млрд долларов США и по сравнению с январем-маем 2024 года сократился на 3,2%, в том числе экспорт - 162,1 млрд долларов США (снижение на 6,2%), импорт - 109,5 млрд долларов США (рост на 1,7%)", - говорится в сообщении ведомства. В первые пять месяцев прошлого года экспорт из России составил 172,9 миллиарда долларов, импорт в Россию - 107,7 миллиарда долларов, следует из данных ФТС. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 65,2 миллиарда долларов в январе-мае 2024 года до 52,6 миллиарда долларов за аналогичный период 2025 года. "Основой российского экспорта в январе-мае 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,2%. В товарной структуре импорта в январе-мае 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,4%", - отметили в ФТС. Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 72,4%, при этом товарооборот с ними снизился на 2,4% по сравнению с январем-маем 2024 года. На страны ЕС пришлось 19,1% внешней торговли РФ, товарооборот с ними снизился на 6,9%). Доля стран Африки во внешней торговле РФ составила 4,1%, с ними товарооборот сократился на 1,5%.

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общество , сша, рф, африка, фтс россии, ес