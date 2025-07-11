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Фунт снижается к доллару в ожидании данных по производству в Британии - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Фунт снижается к доллару в ожидании данных по производству в Британии
Фунт снижается к доллару в ожидании данных по производству в Британии - 11.07.2025, ПРАЙМ
Фунт снижается к доллару в ожидании данных по производству в Британии
Курс фунта стерлингов к доллару снижается в пятницу утром в преддверии публикации показателей по промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:15+0300
2025-07-11T08:15+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в пятницу утром в преддверии публикации показателей по промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.05 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,3558 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3568 доллара. Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,1677 доллара с 1,1702 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 147,07 иены с уровня прошлого закрытия в 146,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,24%, до 97,82 пункта. Позднее в пятницу будут опубликованы данные о промышленном производстве в Великобритании от Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS). Аналитики ожидают, что в мае показатель не изменился по отношению к апрелю. В это же день министерство финансов США обнародует показатели по бюджету страны. Прогнозируется, что дефицит бюджета США в июне составил 11 миллиардов долларов после 316 миллиардов месяцем ранее.
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сша, великобритания, рынок
Экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Рынок
08:15 11.07.2025
 
Фунт снижается к доллару в ожидании данных по производству в Британии

Курс фунта к доллару снижается в ожидании данных по промышленному производству в Британии

© fotolia.com / lafralavagaДенежные купюры различных стран
Денежные купюры различных стран - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© fotolia.com / lafralavaga
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в пятницу утром в преддверии публикации показателей по промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,3558 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3568 доллара.
Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,1677 доллара с 1,1702 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 147,07 иены с уровня прошлого закрытия в 146,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,24%, до 97,82 пункта.
Позднее в пятницу будут опубликованы данные о промышленном производстве в Великобритании от Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS). Аналитики ожидают, что в мае показатель не изменился по отношению к апрелю.
В это же день министерство финансов США обнародует показатели по бюджету страны. Прогнозируется, что дефицит бюджета США в июне составил 11 миллиардов долларов после 316 миллиардов месяцем ранее.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Доллар продолжает дешеветь к евро и фунту
26 июня, 12:42
 
ЭкономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯРынок
 
 
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