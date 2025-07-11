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Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 0,3%

Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 0,3% - 11.07.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 0,3%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром снижаются на 0,3%, примерно до 425 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:30+0300

2025-07-11T09:30+0300

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энергетика

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нидерланды

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газ

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром снижаются на 0,3%, примерно до 425 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 423,8 доллара (-0,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.13 мск их стоимость составляла 424,7 доллара (-0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 426 долларов за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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европа, нидерланды, ice, газ