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Цены на газ в Европе выросли на 1,1%
Цены на газ в Европе выросли на 1,1% - 11.07.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе выросли на 1,1%
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы увеличились на 1,1% – до 430,6 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы увеличились на 1,1% – до 430,6 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 423,8 доллара за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 431,8 доллара (+1,3%), ценовой минимум - 420,3 доллара (-1,4%). Последние фьючерсы торговались по 430,6 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 426 долларов за тысячу кубометров. "Краткосрочный растущий тренд пока сохраняется в силе, особенно, учитывая возможно влияние погодного фактора. По данным LSEG, в ближайшие дни в Европе и Великобритании ожидается волна жары", - заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Среднесуточные температуры в течение нескольких недель, согласно прогнозу, будут выше нормы. Прогнозы выглядят так: 14 июля она опустится ниже сезонных уровней и, как ожидается, не восстановится до 23 июля. Исключение составляет временной промежуток с 15 по 17 июля", - - добавил он. Как объяснил эксперт, погодный фактор увеличивает риски дополнительного спроса на электроэнергию, особенно на фоне снижения выработки ветровой энергии. Помимо этого, аналитик пояснил, что дополнительное давление на рынок формируется в Азии: в Японии и Южной Корее на фоне высоких температур растет спрос на охлаждение. Таким образом, ключевой риск для рынка газа в ЕС сейчас связан с большой потребностью в электроэнергии, которая расходуется на кондиционирование воздуха, добавил Скрябин. Аналитик также отметил, что есть некоторые опасения по поводу темпов заполнения газовых хранилищ в Германии. На последнем аукционе по размещению объемов на объекте Реден не было подано ни одной заявки. К завершению этой недели ПГХ в ЕС заполнены чуть более чем на 61%, сообщил эксперт.
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Энергетика, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, ICE, УК Альфа-Капитал
Цены на газ в Европе выросли на 1,1%
ICE: цены на газ в Европе выросли на 1,1%, до 430,6 доллара за тысячу кубов
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы увеличились на 1,1% – до 430,6 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 423,8 доллара за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 431,8 доллара (+1,3%), ценовой минимум - 420,3 доллара (-1,4%). Последние фьючерсы торговались по 430,6 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 426 долларов за тысячу кубометров.
"Краткосрочный растущий тренд пока сохраняется в силе, особенно, учитывая возможно влияние погодного фактора. По данным LSEG, в ближайшие дни в Европе и Великобритании ожидается волна жары", - заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Среднесуточные температуры в течение нескольких недель, согласно прогнозу, будут выше нормы. Прогнозы выглядят так: 14 июля она опустится ниже сезонных уровней и, как ожидается, не восстановится до 23 июля. Исключение составляет временной промежуток с 15 по 17 июля", - - добавил он.
Как объяснил эксперт, погодный фактор увеличивает риски дополнительного спроса на электроэнергию, особенно на фоне снижения выработки ветровой энергии.
Помимо этого, аналитик пояснил, что дополнительное давление на рынок формируется в Азии: в Японии и Южной Корее на фоне высоких температур растет спрос на охлаждение. Таким образом, ключевой риск для рынка газа в ЕС сейчас связан с большой потребностью в электроэнергии, которая расходуется на кондиционирование воздуха, добавил Скрябин.
Аналитик также отметил, что есть некоторые опасения по поводу темпов заполнения газовых хранилищ в Германии. На последнем аукционе по размещению объемов на объекте Реден не было подано ни одной заявки. К завершению этой недели ПГХ в ЕС заполнены чуть более чем на 61%, сообщил эксперт.
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением