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В ГД внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами

В ГД внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами - 11.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается создать единые правила... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T02:03+0300

2025-07-11T02:03+0300

2025-07-11T02:03+0300

общество

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается создать единые правила выплаты ежемесячного пособия по уходу за детьми с инвалидностью I группы, установив их в размере десяти тысяч рублей с ежегодной индексацией, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Законопроектом предлагается установить, что всем неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, устанавливаются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей с ежегодной их индексацией с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время родители, усыновители, опекуны, попечители получают пособие, если они не работают или работают неполный рабочий день, и всем остальным родственникам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, пособие платят только в том случае, если они увольняются с работы. "Это несправедливо. Чтобы обеспечить полноценный уход за детьми с инвалидностью, родители зачастую не увольняются, а переходят на сдельную работу, которую можно выполнять дистанционно в течение нескольких часов в день. Они получают зарплату и не зависят от пособия, на которое невозможно прожить", – отметил политик. Другие же родственники, по его словам, не имеют такой возможности, и чтобы сохранить работу и зарплату, им приходится нанимать сиделку. "Но это очень дорого, и немногие могут себе это позволить", - указал лидер партии. В связи с этим, депутаты думской фракции СРЗП предлагают для всех граждан установить единые правила получения пособия. "Средства нужно выплачивать тем, кто не работает, и трудится не полный рабочий день, в том числе дистанционно", – подчеркнул депутат. Миронов уточнил, что проектом предлагается каждый год 1 февраля проводить индексацию пособия с учетом роста индекса потребительских цен, а жителям регионов Крайнего Севера – обязательно увеличивать пособие с учетом районных коэффициентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , сергей миронов, госдума