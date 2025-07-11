https://1prime.ru/20250711/gelendzhik-859390436.html

Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса

Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса - 11.07.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса

Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится 18 июля, сообщает пресс-служба порта. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:49+0300

2025-07-11T09:49+0300

2025-07-11T09:49+0300

геленджик

росавиация

аэрофлот

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КРАСНОДАР, 11 июл - ПРАЙМ. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится 18 июля, сообщает пресс-служба порта. "По решению Росавиации с 10 июля 2025 года отменен NOTAM, запрещающий полеты в аэропорт Геленджик… Первый рейс в Геленджик состоится 18 июля, его выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушной гавани. Новый аэровокзальный комплекс аэропорта имеет пропускную способность 891 пассажир в час, в год он может обслуживать более 1 миллиона человек, напомнили в пресс-службе. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и шестью выходами на посадку. Перед терминалом есть парковка и ландшафтный парк. "Предварительно проведена работа по подготовке аэропорта к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности полетов, соблюдены и учтены все требования, предъявляемые к нам в текущих условиях… Для нас это очень важное событие, которого мы ждали, и к которому готовились", - приводит пресс-служба слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.

https://1prime.ru/20250710/gelendzhik-859374448.html

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геленджик, росавиация, аэрофлот