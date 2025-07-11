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Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса
Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса - 11.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса
Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится 18 июля, сообщает пресс-служба порта. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:49+0300
2025-07-11T09:49+0300
геленджик
росавиация
аэрофлот
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КРАСНОДАР, 11 июл - ПРАЙМ. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится 18 июля, сообщает пресс-служба порта. "По решению Росавиации с 10 июля 2025 года отменен NOTAM, запрещающий полеты в аэропорт Геленджик… Первый рейс в Геленджик состоится 18 июля, его выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушной гавани. Новый аэровокзальный комплекс аэропорта имеет пропускную способность 891 пассажир в час, в год он может обслуживать более 1 миллиона человек, напомнили в пресс-службе. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и шестью выходами на посадку. Перед терминалом есть парковка и ландшафтный парк. "Предварительно проведена работа по подготовке аэропорта к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности полетов, соблюдены и учтены все требования, предъявляемые к нам в текущих условиях… Для нас это очень важное событие, которого мы ждали, и к которому готовились", - приводит пресс-служба слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.
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геленджик, росавиация, аэрофлот
Геленджик, Росавиация, Аэрофлот
09:49 11.07.2025
 
Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса

Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления работы состоится 18 июля

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолёт "Аэрофлота"
Самолёт Аэрофлота - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 11 июл - ПРАЙМ. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится 18 июля, сообщает пресс-служба порта.
"По решению Росавиации с 10 июля 2025 года отменен NOTAM, запрещающий полеты в аэропорт Геленджик… Первый рейс в Геленджик состоится 18 июля, его выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушной гавани.
Новый аэровокзальный комплекс аэропорта имеет пропускную способность 891 пассажир в час, в год он может обслуживать более 1 миллиона человек, напомнили в пресс-службе. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и шестью выходами на посадку. Перед терминалом есть парковка и ландшафтный парк.
"Предварительно проведена работа по подготовке аэропорта к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности полетов, соблюдены и учтены все требования, предъявляемые к нам в текущих условиях… Для нас это очень важное событие, которого мы ждали, и к которому готовились", - приводит пресс-служба слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.
Аэрофлот. - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком
Вчера, 17:44
 
ГеленджикРосавиацияАэрофлот
 
 
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