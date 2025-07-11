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"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика - 11.07.2025, ПРАЙМ
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"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика
"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика
Авиакомпания "Уральские авиалинии" разрабатывает варианты рейсов в аэропорт Геленджика, сейчас формируется расписание, запрашиваются слоты, сообщили РИА Новости | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:44+0300
2025-07-11T10:44+0300
мировая экономика
геленджик
росавиация
уральские авиалинии
бизнес
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" разрабатывает варианты рейсов в аэропорт Геленджика, сейчас формируется расписание, запрашиваются слоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "В настоящий момент рейсы в разработке, формируем расписание, запрашиваем слоты аэропорта Геленджик", – сказала собеседница агентства. Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
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мировая экономика, геленджик, росавиация, уральские авиалинии, бизнес
Мировая экономика, Геленджик, Росавиация, Уральские авиалинии, Бизнес
10:44 11.07.2025
 
"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика

"Уральские авиалинии" разрабатывают варианты рейсов в аэропорт Геленджика

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" разрабатывает варианты рейсов в аэропорт Геленджика, сейчас формируется расписание, запрашиваются слоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"В настоящий момент рейсы в разработке, формируем расписание, запрашиваем слоты аэропорта Геленджик", – сказала собеседница агентства.
Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
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