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"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика

"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика - 11.07.2025, ПРАЙМ

"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика

Авиакомпания "Уральские авиалинии" разрабатывает варианты рейсов в аэропорт Геленджика, сейчас формируется расписание, запрашиваются слоты, сообщили РИА Новости | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T10:44+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" разрабатывает варианты рейсов в аэропорт Геленджика, сейчас формируется расписание, запрашиваются слоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "В настоящий момент рейсы в разработке, формируем расписание, запрашиваем слоты аэропорта Геленджик", – сказала собеседница агентства. Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

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мировая экономика, геленджик, росавиация, уральские авиалинии, бизнес