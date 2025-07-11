https://1prime.ru/20250711/gelendzhik-859393318.html
"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика
"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика
Авиакомпания "Уральские авиалинии" разрабатывает варианты рейсов в аэропорт Геленджика, сейчас формируется расписание, запрашиваются слоты, сообщили РИА Новости | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:44+0300
2025-07-11T10:44+0300
2025-07-11T10:44+0300
мировая экономика
геленджик
росавиация
уральские авиалинии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/81/836298159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a873b60bb7c1f8da2e5b8a04802252d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" разрабатывает варианты рейсов в аэропорт Геленджика, сейчас формируется расписание, запрашиваются слоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "В настоящий момент рейсы в разработке, формируем расписание, запрашиваем слоты аэропорта Геленджик", – сказала собеседница агентства. Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
https://1prime.ru/20250507/avialinii-857350017.html
геленджик
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/81/836298159_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_41a2a47493f5eefbd6db3a860f1f7e9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, геленджик, росавиация, уральские авиалинии, бизнес
Мировая экономика, Геленджик, Росавиация, Уральские авиалинии, Бизнес
"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика
"Уральские авиалинии" разрабатывают варианты рейсов в аэропорт Геленджика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" разрабатывает варианты рейсов в аэропорт Геленджика, сейчас формируется расписание, запрашиваются слоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"В настоящий момент рейсы в разработке, формируем расписание, запрашиваем слоты аэропорта Геленджик", – сказала собеседница агентства.
Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
"Уральские авиалинии" открыли возможность изменить дату вылета