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"Мир квартир": перелеты в Геленджик поднимут цены на частные дома - 11.07.2025, ПРАЙМ
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"Мир квартир": перелеты в Геленджик поднимут цены на частные дома
"Мир квартир": перелеты в Геленджик поднимут цены на частные дома - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Мир квартир": перелеты в Геленджик поднимут цены на частные дома
Частные дома в Геленджике могут подорожать на 15-20% после возобновления работы аэропорта, говорится в сообщении "Мира квартир". | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:52+0300
2025-07-11T10:52+0300
общество
геленджик
сочи
краснодарский край
росавиация
аэрофлот
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Частные дома в Геленджике могут подорожать на 15-20% после возобновления работы аэропорта, говорится в сообщении "Мира квартир". "Мы ожидаем активный рост цен на дома в Геленджике, с которым Росавиация наконец открывает авиасообщение. Средний дом на этом курорте стоит пока что на 28% дешевле, чем в Сочи, но все скоро может измениться – не исключено, что в ближайший год он подорожает на 15-20%", – приводятся в нем слова гендиректора компании Павла Луценко. По данным сервиса, с июля 2024 года частные дома на черноморском побережье Краснодарского края подорожали во всех локациях. Больше всего по цене "квадрата" прибавили Анапа (+7,9%) и Новороссийск (+7,8%). Самую скромную динамику продемонстрировали Туапсе (+5,1%) и Сочи (+5,7%). В Геленджике за последний год цены выросли на 6,7%, достигнув 164,5 тысяч рублей за квадратный метр. "В среднем годовой рост цены квадратного метра дома на берегу Черного моря в данном регионе составил 6,6%, и сейчас метр стоит 129 901 рубль. Средний объект прибавил 4,1%, до 21 381 171 рубля", – уточняется в сообщении. Как указывается в нем, предложение в базе объявлений "Мира квартир" в среднем по всем населенным пунктам побережья уменьшилось на 6%. Ранее Росавиация сообщила, что закрытый с 2022 года аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
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общество , геленджик, сочи, краснодарский край, росавиация, аэрофлот
Общество , Геленджик, СОЧИ, Краснодарский край, Росавиация, Аэрофлот
10:52 11.07.2025
 
"Мир квартир": перелеты в Геленджик поднимут цены на частные дома

"Мир квартир": частные дома в Геленджике могут подорожать на 15-20%

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкВозобновление морского сообщения между городами на Черноморском побережье
Возобновление морского сообщения между городами на Черноморском побережье - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Частные дома в Геленджике могут подорожать на 15-20% после возобновления работы аэропорта, говорится в сообщении "Мира квартир".
"Мы ожидаем активный рост цен на дома в Геленджике, с которым Росавиация наконец открывает авиасообщение. Средний дом на этом курорте стоит пока что на 28% дешевле, чем в Сочи, но все скоро может измениться – не исключено, что в ближайший год он подорожает на 15-20%", – приводятся в нем слова гендиректора компании Павла Луценко.
По данным сервиса, с июля 2024 года частные дома на черноморском побережье Краснодарского края подорожали во всех локациях. Больше всего по цене "квадрата" прибавили Анапа (+7,9%) и Новороссийск (+7,8%). Самую скромную динамику продемонстрировали Туапсе (+5,1%) и Сочи (+5,7%). В Геленджике за последний год цены выросли на 6,7%, достигнув 164,5 тысяч рублей за квадратный метр.
"В среднем годовой рост цены квадратного метра дома на берегу Черного моря в данном регионе составил 6,6%, и сейчас метр стоит 129 901 рубль. Средний объект прибавил 4,1%, до 21 381 171 рубля", – уточняется в сообщении.
Как указывается в нем, предложение в базе объявлений "Мира квартир" в среднем по всем населенным пунктам побережья уменьшилось на 6%.
Ранее Росавиация сообщила, что закрытый с 2022 года аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
"Уральские авиалинии" готовят варианты рейсов в аэропорт Геленджика
10:44
 
ОбществоГеленджикСОЧИКраснодарский крайРосавиацияАэрофлот
 
 
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