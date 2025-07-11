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Германия планирует закупить у США дополнительные 15 истребителей F-35
Германия планирует закупить у США дополнительные 15 истребителей F-35 - 11.07.2025, ПРАЙМ
Германия планирует закупить у США дополнительные 15 истребителей F-35
Власти Германии планируют закупить у США еще 15 истребителей F-35, пишет газета Polticio со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:47+0300
2025-07-11T09:47+0300
2025-07-11T09:47+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Власти Германии планируют закупить у США еще 15 истребителей F-35, пишет газета Polticio со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Правительство Германии планирует купить дополнительные 15 истребителей F-35 ... тем самым увеличив свой планируемый флот истребителей американского производства с 35 до 50", - говорится в сообщении издания. Как отмечает Politico, о идущих на этот счет переговорах между ФРГ и США публично не сообщалось. По информации немецкого минобороны, Германия договорилась о закупке у США 35 истребителей F-35 в 2022 году. Первые самолеты планируется разместить на аэродроме Бюхель в конце 2027 года.
https://1prime.ru/20250707/istrebiteli-859255861.html
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общество , германия, сша, politico, f-35 lightning ii
Политика, Общество , ГЕРМАНИЯ, США, Politico, F-35 Lightning II
Германия планирует закупить у США дополнительные 15 истребителей F-35
Polticio: Германия планирует закупить у США еще 15 истребителей F-35
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Власти Германии планируют закупить у США еще 15 истребителей F-35, пишет газета Polticio со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Правительство Германии планирует купить дополнительные 15 истребителей F-35 ... тем самым увеличив свой планируемый флот истребителей американского производства с 35 до 50", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает Politico, о идущих на этот счет переговорах между ФРГ и США публично не сообщалось.
По информации немецкого минобороны, Германия договорилась о закупке у США 35 истребителей F-35 в 2022 году. Первые самолеты планируется разместить на аэродроме Бюхель в конце 2027 года.
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