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Золото дорожает на фоне повышенного спроса на надежные активы

Золото дорожает на фоне повышенного спроса на надежные активы - 11.07.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает на фоне повышенного спроса на надежные активы

Стоимость золота растет в пятницу вечером на 1,5% в связи с увеличением спроса на активы-убежища, следует из данных бирж и комментариев аналитика. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T18:10+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на 1,5% в связи с увеличением спроса на активы-убежища, следует из данных бирж и комментариев аналитика. По состоянию на 18.00 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 48,47 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,46%, до 3 374,17 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 3,95% - до 38,778 доллара за унцию. В пятницу показатель впервые с 22 сентября 2011 года поднялся выше 38 долларов за унцию. Аналитики отмечают, что на рынках наблюдается спрос на надежные активы на фоне неопределенности, связанной с торговой политикой США. Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что Штаты с 1 августа наложат пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. Днем ранее было объявлено о пошлинах в 50% на все товары из Бразилии. "Мы находимся в условиях, когда премия за неопределенность вернулась на рынок, и золото покупается в качестве безопасного актива", - цитирует агентство Рейтер главу отдела глобальной стратегии по золоту State Street Global Advisors Аакаша Доши (Aakash Doshi). По его словам, стоимость драгоценного металла в третьем квартале будет находиться в диапазоне от 3 100 до 3 500 долларов за тройскую унцию.

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сша, канада, бразилия, дональд трамп, comex, рынок