https://1prime.ru/20250711/gold-859411467.html
Золото дорожает на фоне повышенного спроса на надежные активы
Золото дорожает на фоне повышенного спроса на надежные активы - 11.07.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне повышенного спроса на надежные активы
Стоимость золота растет в пятницу вечером на 1,5% в связи с увеличением спроса на активы-убежища, следует из данных бирж и комментариев аналитика. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T18:10+0300
2025-07-11T18:10+0300
2025-07-11T18:10+0300
экономика
сша
канада
бразилия
дональд трамп
comex
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на 1,5% в связи с увеличением спроса на активы-убежища, следует из данных бирж и комментариев аналитика. По состоянию на 18.00 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 48,47 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,46%, до 3 374,17 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 3,95% - до 38,778 доллара за унцию. В пятницу показатель впервые с 22 сентября 2011 года поднялся выше 38 долларов за унцию. Аналитики отмечают, что на рынках наблюдается спрос на надежные активы на фоне неопределенности, связанной с торговой политикой США. Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что Штаты с 1 августа наложат пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. Днем ранее было объявлено о пошлинах в 50% на все товары из Бразилии. "Мы находимся в условиях, когда премия за неопределенность вернулась на рынок, и золото покупается в качестве безопасного актива", - цитирует агентство Рейтер главу отдела глобальной стратегии по золоту State Street Global Advisors Аакаша Доши (Aakash Doshi). По его словам, стоимость драгоценного металла в третьем квартале будет находиться в диапазоне от 3 100 до 3 500 долларов за тройскую унцию.
https://1prime.ru/20250711/evro--859410221.html
сша
канада
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канада, бразилия, дональд трамп, comex, рынок
Экономика, США, КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, Comex, Рынок
Золото дорожает на фоне повышенного спроса на надежные активы
Золото дорожает на 1,5% на фоне роста спроса на надежные активы
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на 1,5% в связи с увеличением спроса на активы-убежища, следует из данных бирж и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.00 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 48,47 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,46%, до 3 374,17 доллара за тройскую унцию.
Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 3,95% - до 38,778 доллара за унцию. В пятницу показатель впервые с 22 сентября 2011 года поднялся выше 38 долларов за унцию.
Аналитики отмечают, что на рынках наблюдается спрос на надежные активы на фоне неопределенности, связанной с торговой политикой США. Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что Штаты с 1 августа наложат пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. Днем ранее было объявлено о пошлинах в 50% на все товары из Бразилии.
"Мы находимся в условиях, когда премия за неопределенность вернулась на рынок, и золото покупается в качестве безопасного актива", - цитирует агентство Рейтер главу отдела глобальной стратегии по золоту State Street Global Advisors Аакаша Доши (Aakash Doshi).
По его словам, стоимость драгоценного металла в третьем квартале будет находиться в диапазоне от 3 100 до 3 500 долларов за тройскую унцию.
Курс евро к доллару готовится завершить неделю снижением