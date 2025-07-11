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В Госдуму внесут проект о расширении перечня СОНКО - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект о расширении перечня СОНКО
В Госдуму внесут проект о расширении перечня СОНКО - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о расширении перечня СОНКО
Группа сенаторов и депутатов внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T06:22+0300
2025-07-11T06:22+0300
общество
андрей клишас
максим топилин
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859384587.jpg?1752204147
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые могут получать поддержку от государства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект был инициирован председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яной Лантратовой. Среди соавторов 18 сенаторов, в том числе Владимир Якушев, Андрей Клишас, Вячеслав Тимченко, Инна Святенко и 40 депутатов, в числе которых вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Петр Толстой, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по защите семьи Нина Останина, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев и председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, а также лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О некоммерческих организациях" (далее - законопроект) предусматривается расширение перечня видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), при условии осуществления которых органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления в соответствии с установленными действующим законодательством полномочиями могут оказывать поддержку таким организациям", - говорится в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что помощь участникам СВО и членам их семей стала приоритетом не только для государства, но и для всего общества: большую организационную, информационную, консультативную и иную помощь оказывают некоммерческие организации, у которых имеется колоссальный опыт работы с людьми, пережившими сложную ситуацию, и с их семьями. В беседе с РИА Новости Лантратова рассказала, что социально ориентированные некоммерческие организации уже много лет помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и данный проект усиливает их возможности в работе с ветеранами боевых действий и членами их семей. "Предлагаемый законопроект дополняет перечень видов деятельности СОНКО, которые могут получать поддержку от государства. В частности, речь идет о мероприятиях по реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов, а также об оказании им психологической помощи. Это крайне важно, ведь многие участники специальной военной операции и члены их семей нуждаются не только в материальной поддержке, но и в помощи на пути возвращения к мирной жизни", - рассказала политик. По ее словам, некоммерческие организации уже доказали свою эффективность в этой работе, и они обладают уникальным опытом поддержки людей, переживших тяжелые испытания, и их семей, однако в настоящее время такие НКО сталкиваются с ограничениями при получении мер поддержки от государства. "Благодаря предлагаемым изменениям организации смогут претендовать на различные меры поддержки, в частности, финансовые и имущественные (субсидии, гранты, получение во владение и пользование государственного и муниципального имущества), льготы по уплате налогов. Таким образом, предлагаемые изменения позволят организациям сосредоточиться на главном - помощи тем, кто защищал нашу страну, а также их близким", - заключила Лантратова.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , андрей клишас, максим топилин, сергей миронов, госдума
Общество , Андрей Клишас, Максим Топилин, Сергей Миронов, Госдума
06:22 11.07.2025
 
В Госдуму внесут проект о расширении перечня СОНКО

В Госдуму внесут проект о расширении перечня видов деятельности СОНКО

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые могут получать поддержку от государства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект был инициирован председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яной Лантратовой. Среди соавторов 18 сенаторов, в том числе Владимир Якушев, Андрей Клишас, Вячеслав Тимченко, Инна Святенко и 40 депутатов, в числе которых вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Петр Толстой, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по защите семьи Нина Останина, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев и председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, а также лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О некоммерческих организациях" (далее - законопроект) предусматривается расширение перечня видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), при условии осуществления которых органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления в соответствии с установленными действующим законодательством полномочиями могут оказывать поддержку таким организациям", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах отмечается, что помощь участникам СВО и членам их семей стала приоритетом не только для государства, но и для всего общества: большую организационную, информационную, консультативную и иную помощь оказывают некоммерческие организации, у которых имеется колоссальный опыт работы с людьми, пережившими сложную ситуацию, и с их семьями.
В беседе с РИА Новости Лантратова рассказала, что социально ориентированные некоммерческие организации уже много лет помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и данный проект усиливает их возможности в работе с ветеранами боевых действий и членами их семей.
"Предлагаемый законопроект дополняет перечень видов деятельности СОНКО, которые могут получать поддержку от государства. В частности, речь идет о мероприятиях по реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов, а также об оказании им психологической помощи. Это крайне важно, ведь многие участники специальной военной операции и члены их семей нуждаются не только в материальной поддержке, но и в помощи на пути возвращения к мирной жизни", - рассказала политик.
По ее словам, некоммерческие организации уже доказали свою эффективность в этой работе, и они обладают уникальным опытом поддержки людей, переживших тяжелые испытания, и их семей, однако в настоящее время такие НКО сталкиваются с ограничениями при получении мер поддержки от государства.
"Благодаря предлагаемым изменениям организации смогут претендовать на различные меры поддержки, в частности, финансовые и имущественные (субсидии, гранты, получение во владение и пользование государственного и муниципального имущества), льготы по уплате налогов. Таким образом, предлагаемые изменения позволят организациям сосредоточиться на главном - помощи тем, кто защищал нашу страну, а также их близким", - заключила Лантратова.
 
ОбществоАндрей КлишасМаксим ТопилинСергей МироновГосдума
 
 
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