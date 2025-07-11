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Грузия в мае сократила импорт российских нефтепродуктов на 20% - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Грузия в мае сократила импорт российских нефтепродуктов на 20%
Грузия в мае сократила импорт российских нефтепродуктов на 20% - 11.07.2025, ПРАЙМ
Грузия в мае сократила импорт российских нефтепродуктов на 20%
Грузия в мае этого года сократила импорт российских нефтепродуктов более чем на 20% по сравнению с апрелем - до минимума за полгода, однако в годовом выражении... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T02:45+0300
2025-07-11T02:45+0300
общество
грузия
рф
румыния
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Грузия в мае этого года сократила импорт российских нефтепродуктов более чем на 20% по сравнению с апрелем - до минимума за полгода, однако в годовом выражении произошел рост закупок на 40%, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, покупки нефтепродуктов Грузией у РФ за май составили 37,9 миллиона долларов. За месяц они сократились на 22%, до минимума с ноября 2024 года. Однако в годовом выражении произошел прирост на 40%. Суммарно за первые пять месяцев этого года поставки российских нефтепродуктов составили 242,9 миллиона долларов – на 15% больше, чем год назад. Россия при этом сохранила за собой первое место среди главных поставщиков нефтепродуктов Грузии. Кроме нее в топ-5 также вошли Румыния (18,7 миллиона долларов), Турция (14,6 миллиона), Болгария (9,1 миллиона) и Азербайджан (7,5 миллиона). Помимо нефтепродуктов в мае Тбилиси также приобретал у Москвы газ. Так, поставки природного газа за месяц упали в 7,4 раза, а за год выросли на 8,5% - до 987,1 тысячи долларов. Также импортировались сжиженный пропан – на 860,9 тысячи долларов и другие виды сжиженных газов (кроме природного, пропана, бутана, этилена, пропилена, бутилена и бутадиена) – на 2,7 миллиона долларов, что почти вдвое больше как в годовом, так и в месячном выражении. Среди других видов топлива РФ также поставляла Грузии кокс – на 1,9 миллиона долларов и каменный уголь – на 1,1 миллиона.
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общество , грузия, рф, румыния
Общество , ГРУЗИЯ, РФ, РУМЫНИЯ
02:45 11.07.2025
 
Грузия в мае сократила импорт российских нефтепродуктов на 20%

Грузия в мае сократила импорт нефтепродуктов из России более чем на 20%

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Грузия в мае этого года сократила импорт российских нефтепродуктов более чем на 20% по сравнению с апрелем - до минимума за полгода, однако в годовом выражении произошел рост закупок на 40%, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, покупки нефтепродуктов Грузией у РФ за май составили 37,9 миллиона долларов. За месяц они сократились на 22%, до минимума с ноября 2024 года. Однако в годовом выражении произошел прирост на 40%.
Суммарно за первые пять месяцев этого года поставки российских нефтепродуктов составили 242,9 миллиона долларов – на 15% больше, чем год назад.
Россия при этом сохранила за собой первое место среди главных поставщиков нефтепродуктов Грузии. Кроме нее в топ-5 также вошли Румыния (18,7 миллиона долларов), Турция (14,6 миллиона), Болгария (9,1 миллиона) и Азербайджан (7,5 миллиона).
Помимо нефтепродуктов в мае Тбилиси также приобретал у Москвы газ. Так, поставки природного газа за месяц упали в 7,4 раза, а за год выросли на 8,5% - до 987,1 тысячи долларов.
Также импортировались сжиженный пропан – на 860,9 тысячи долларов и другие виды сжиженных газов (кроме природного, пропана, бутана, этилена, пропилена, бутилена и бутадиена) – на 2,7 миллиона долларов, что почти вдвое больше как в годовом, так и в месячном выражении.
Среди других видов топлива РФ также поставляла Грузии кокс – на 1,9 миллиона долларов и каменный уголь – на 1,1 миллиона.
 
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