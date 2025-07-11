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Грузооборот морских портов России за полгода снизился на 5,4%
Грузооборот морских портов России за полгода снизился на 5,4% - 11.07.2025, ПРАЙМ
Грузооборот морских портов России за полгода снизился на 5,4%
Грузооборот морских портов России по итогам первого полугодия снизился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 425,2 миллиона тонн,... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T17:44+0300
2025-07-11T17:44+0300
2025-07-11T17:44+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам первого полугодия снизился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 425,2 миллиона тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов (АСОП). "По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за шесть месяцев 2025 года уменьшился на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 425,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Объем перевалки сухогрузов составил 204,4 миллиона тонн (-7,4% к первому полугодию 2024 года). Объем перевалки наливных грузов снизился за 6 месяцев на 3,5% в годовом выражении и составил 220,8 миллиона тонн. В "Морцентр-ТЭК" добавили, что перевалка снизилась во всех бассейнах, кроме Дальневосточного (+1,6% к первому полугодию 2024 года): в Каспийском (-36,7%), Азово-Черноморском (-11,9%), Арктическом (-6,7%) и Балтийском (-3,2%).
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порт
Грузооборот морских портов России за полгода снизился на 5,4%
АСОП: грузооборот морских портов России за полгода снизился на 5,4%
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам первого полугодия снизился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 425,2 миллиона тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов (АСОП).
"По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за шесть месяцев 2025 года уменьшился на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 425,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Объем перевалки сухогрузов составил 204,4 миллиона тонн (-7,4% к первому полугодию 2024 года). Объем перевалки наливных грузов снизился за 6 месяцев на 3,5% в годовом выражении и составил 220,8 миллиона тонн.
В "Морцентр-ТЭК" добавили, что перевалка снизилась во всех бассейнах, кроме Дальневосточного (+1,6% к первому полугодию 2024 года): в Каспийском (-36,7%), Азово-Черноморском (-11,9%), Арктическом (-6,7%) и Балтийском (-3,2%).
РЖД зафиксировали рекордный грузооборот на восточном направлении