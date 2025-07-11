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Фондовые индексы Европы снижаются после выхода статданных по Великобритании

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода статданных по Великобритании - 11.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода статданных по Великобритании

Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются после выхода показателей по промышленному производству и ВВП Великобритании, свидетельствуют данные... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T12:23+0300

2025-07-11T12:23+0300

2025-07-11T12:23+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются после выхода показателей по промышленному производству и ВВП Великобритании, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 12.10 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,39%, до 8 940,51 пункта, ранее в ходе торгов показатель рос и обновил исторически рекордное значение, достигнув 8 983,5 пункта. Французский CAC 40 на 12.10 мск опускался на 0,92%, до 7 829,25 пункта, немецкий DAX - на 1,04%, до 24 219,45 пункта. Объем промышленного производства в Великобритании в мае сократился на 0,9% к апрелю, согласно данным, обнародованным национальным статистическим бюро страны в пятницу. В годовом выражении промпроизводство в мае снизилось на 0,3% при прогнозе роста на 0,1%. Кроме того, были опубликованы данные по ВВП Великобритании. Показатель в мае снизился на 0,1% к апрелю, тогда как ожидался его рост на 0,1% выражении. А в годовом выражении ВВП страны в мае вырос на 0,7%, что совпало с прогнозами аналитиков. "Снижение ВВП (Великобритании - ред.) в мае свидетельствует о том, что спад в апреле не был единичным случаем. Мы все еще ожидаем, что экономика страны продолжит рост во втором квартале, хотя по цифрам будет заметно его замедление по сравнению с более быстрым ростом в первом квартале", - комментируют вышедшие показатели аналитики Блумберга Дэн Хэнсон и Ана Андраде (Dan Hanson и Ana Andrade).

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общество , великобритания, европа, dax