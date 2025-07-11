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В СФ прорабатывают использование семейной ипотеки в регионе заемщика

В СФ прорабатывают использование семейной ипотеки в регионе заемщика - 11.07.2025, ПРАЙМ

В СФ прорабатывают использование семейной ипотеки в регионе заемщика

В Совфеде прорабатывается инициатива об использовании семейной ипотеки в регионе заемщика, спешить нет необходимости, писем в кабмин не направлялось, сообщили в | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T14:28+0300

2025-07-11T14:28+0300

2025-07-11T14:44+0300

рф

валентина матвиенко

совет федерации

недвижимость

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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. В Совфеде прорабатывается инициатива об использовании семейной ипотеки в регионе заемщика, спешить нет необходимости, писем в кабмин не направлялось, сообщили в пресс-службе СФ.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с кабмином РФ предложила выдавать семейную ипотеку для приобретения жилья по месту регистрации заемщика. По ее словам, сенаторы считают необходимым внести изменение в постановление правительства № 1711 от 2017 года, дополнив его требованием о выдаче льготной семейной ипотеки на приобретение либо строительство жилья на территории субъекта федерации, в котором зарегистрирован заёмщик."Сейчас, после поднятия темы на встрече главы правительства с руководством СФ, идёт пока предварительная экспертная проработка в комитетах. Она не завершена. И, соответственно, пока ни от Совета Федерации, ни от председателя палаты никаких конкретных предложений в виде документов, писем в правительство по модернизации процедур выдачи семейной ипотеки не направлялось. В этом вопросе спешить нет необходимости – важно обеспечить качество будущих норм. Они должны быть точными и исполнимыми", - цитирует сообщение пресс-службы Совфеда сетевое издание "СенатИнформ".В пресс-службе Совфеда отметили, что "пока комментировать с нашей стороны какие-то механизмы реализации преждевременно, они еще не обрели более-менее окончательного вида". Идёт поиск возможных оптимальных параметров усовершенствования семейной ипотеки, которые могли бы быть приняты за основу, говорится в сообщении."После этого сверим наши подходы с правительством и сможем сформулировать общую с министерствами позицию", - говорится в комментарии.Матвиенко, говоря о семейной ипотеке на встрече с кабмином, во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, пояснила, что льготный жилищный кредит - хорошее подспорье для семей с детьми, на которое государство выделяет большие деньги. Однако более половины выданных в прошлом году по семейной ипотеке займов приходится на четыре региона - Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую область. И более 40% таких кредитов получили люди, которые не являются жителями этих регионов.Спикер уверена, что льготная семейная ипотека должна быть доступна в каждом регионе и "не использоваться обходными путями в инвестиционных целях".Минфин России поддерживает предложение спикера Совета Федерации, заявил журналистам замглавы министерства Иван Чебесков. По его словам, ни для кого не секрет, что зачастую льготные программы используются в том числе для покупки инвестиционных квартир. И зачастую это как раз делали граждане, покупая недвижимость из других регионов. То есть, живя где-то еще, покупали недвижимость в Москве, сдавали ее.

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рф, валентина матвиенко, совет федерации, недвижимость