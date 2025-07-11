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Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку - 11.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250711/kazakhstan-859391361.html
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку - 11.07.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне в 16,5%, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского регулятора. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:08+0300
2025-07-11T10:08+0300
экономика
общество
мировая экономика
казахстан
нацбанк
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АСТАНА, 11 июл - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне в 16,5%, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского регулятора. Нацбанк Казахстана сохранял базовую ставку на уровне в 16,5% на апрельском и июньском заседании. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка установил базовую ставку на уровне 16,50% годовых. Процентный коридор составил +/- 1,0 п.п.", - говорится в сообщении.
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общество , мировая экономика, казахстан, нацбанк
Экономика, Общество , Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Нацбанк
10:08 11.07.2025
 
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АСТАНА, 11 июл - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне в 16,5%, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского регулятора.
Нацбанк Казахстана сохранял базовую ставку на уровне в 16,5% на апрельском и июньском заседании.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка установил базовую ставку на уровне 16,50% годовых. Процентный коридор составил +/- 1,0 п.п.", - говорится в сообщении.
Белый дом
Казахстан направил США предложения по улучшению условий взаимной торговли
8 июля, 13:48
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаКАЗАХСТАННацбанк
 
 
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