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Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку - 11.07.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне в 16,5%, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского регулятора. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:08+0300
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АСТАНА, 11 июл - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне в 16,5%, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского регулятора. Нацбанк Казахстана сохранял базовую ставку на уровне в 16,5% на апрельском и июньском заседании. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка установил базовую ставку на уровне 16,50% годовых. Процентный коридор составил +/- 1,0 п.п.", - говорится в сообщении.
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общество , мировая экономика, казахстан, нацбанк
Экономика, Общество , Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Нацбанк
Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
АСТАНА, 11 июл - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне в 16,5%, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского регулятора.
Нацбанк Казахстана сохранял базовую ставку на уровне в 16,5% на апрельском и июньском заседании.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка установил базовую ставку на уровне 16,50% годовых. Процентный коридор составил +/- 1,0 п.п.", - говорится в сообщении.
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