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Конгресс Перу одобрил закон об амнистии для борцов с терроризмом - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Конгресс Перу одобрил закон об амнистии для борцов с терроризмом
Конгресс Перу одобрил закон об амнистии для борцов с терроризмом - 11.07.2025, ПРАЙМ
Конгресс Перу одобрил закон об амнистии для борцов с терроризмом
Конгресс Перу одобрил закон, предусматривающий амнистию для военнослужащих, полицейских и членов отрядов самообороны, участвовавших в борьбе с терроризмом в... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T00:55+0300
2025-07-11T00:55+0300
общество
перу
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ЛИМА, 11 июл - ПРАЙМ. Конгресс Перу одобрил закон, предусматривающий амнистию для военнослужащих, полицейских и членов отрядов самообороны, участвовавших в борьбе с терроризмом в период вооруженного конфликта в стране с 1980 по 2000 год. "Во втором голосовании постоянная комиссия одобрила законопроект №7549/2023-CR, предоставляющий амнистию военнослужащим вооруженных сил, национальной полиции Перу и членам комитетов самообороны, участвовавшим в борьбе с терроризмом в 1980-2000 годах", - говорится в сообщении пресс-службы парламента. Новый закон распространяется на тех, кто имеет вступивший в силу обвинительный приговор, а также на фигурантов дел, находящихся в стадии исполнения приговора. Для получения амнистии в этом случае необходимо достичь возраста 70 лет. Кроме того, закон предоставляет амнистию военнослужащим, сотрудникам национальной полиции и членам комитетов самообороны, которые не имеют окончательного приговора и "которые могли быть обвинены, подвергнуты расследованию или судебному преследованию за преступления, связанные с борьбой с терроризмом в 1980-х и 2000-х годах". Принятый закон вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций и гражданских активистов, поскольку, по их мнению, он нарушает международные договоры, подписанные Перу, запрещающие амнистию за тяжкие преступления и преступления против человечности. Комиссия правды и примирения, созданная властями Перу в 2001 году для расследования нарушений прав человека, заявляла, что представители армии и полиции во время конфликта совершали массовые казни, пытки, изнасилования, внесудебные расправы. На протяжении почти двух десятилетий перуанское государство противостояло левым террористическим группировкам, такими как "Сияющий путь" и "Революционное движение Тупака Амару". В результате этой борьбы погибли тысячи людей с обеих сторон, в том числе мирное население, которое также подвергалось насилию со стороны военных и полиции.
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192
40
192
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40
192
40
общество , перу
Общество , ПЕРУ
00:55 11.07.2025
 
Конгресс Перу одобрил закон об амнистии для борцов с терроризмом

Конгресс Перу одобрил закон об амнистии для участников борьбы с терроризмом

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ЛИМА, 11 июл - ПРАЙМ. Конгресс Перу одобрил закон, предусматривающий амнистию для военнослужащих, полицейских и членов отрядов самообороны, участвовавших в борьбе с терроризмом в период вооруженного конфликта в стране с 1980 по 2000 год.
"Во втором голосовании постоянная комиссия одобрила законопроект №7549/2023-CR, предоставляющий амнистию военнослужащим вооруженных сил, национальной полиции Перу и членам комитетов самообороны, участвовавшим в борьбе с терроризмом в 1980-2000 годах", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.
Новый закон распространяется на тех, кто имеет вступивший в силу обвинительный приговор, а также на фигурантов дел, находящихся в стадии исполнения приговора. Для получения амнистии в этом случае необходимо достичь возраста 70 лет.
Кроме того, закон предоставляет амнистию военнослужащим, сотрудникам национальной полиции и членам комитетов самообороны, которые не имеют окончательного приговора и "которые могли быть обвинены, подвергнуты расследованию или судебному преследованию за преступления, связанные с борьбой с терроризмом в 1980-х и 2000-х годах".
Принятый закон вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций и гражданских активистов, поскольку, по их мнению, он нарушает международные договоры, подписанные Перу, запрещающие амнистию за тяжкие преступления и преступления против человечности.
Комиссия правды и примирения, созданная властями Перу в 2001 году для расследования нарушений прав человека, заявляла, что представители армии и полиции во время конфликта совершали массовые казни, пытки, изнасилования, внесудебные расправы.
На протяжении почти двух десятилетий перуанское государство противостояло левым террористическим группировкам, такими как "Сияющий путь" и "Революционное движение Тупака Амару". В результате этой борьбы погибли тысячи людей с обеих сторон, в том числе мирное население, которое также подвергалось насилию со стороны военных и полиции.
 
ОбществоПЕРУ
 
 
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