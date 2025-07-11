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Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио судьбу Договора о СНВ
Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио судьбу Договора о СНВ - 11.07.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио судьбу Договора о СНВ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио на встрече в четверг судьбу Договора о стратегических и наступательных... | 11.07.2025, ПРАЙМ
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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио на встрече в четверг судьбу Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ). "Не обсуждалось это", - сказал Лавров журналистам по итогам встреч Россия-АСЕАН и ВАС, отвечая на соответствующий вопрос. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
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Политика, РФ, США, ФРАНЦИЯ, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Путин, Федеральное собрание, НАТО
Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио судьбу Договора о СНВ
Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио судьбу Договора о стратегических вооружениях
КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио на встрече в четверг судьбу Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Не обсуждалось это", - сказал Лавров журналистам по итогам встреч Россия-АСЕАН и ВАС, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
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