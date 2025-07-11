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Лавров начнет двухдневный визит в КНДР

Лавров начнет двухдневный визит в КНДР - 11.07.2025, ПРАЙМ

Лавров начнет двухдневный визит в КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу начнет двухдневный визит в КНДР, где примет участие во втором раунде стратегического диалога. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T00:19+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу начнет двухдневный визит в КНДР, где примет участие во втором раунде стратегического диалога. В КНДР Лавров прибудет из Малайзии, где накануне он встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Последний раз министр приезжал в КНДР в октябре 2023 года, буквально через пару недель после поездки лидера страны Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный". После этого Путин побывал в Пхеньяне с ответным визитом в мае прошлого года, в настоящее время стороны, как заявляли ранее в МИД, ведут переговоры о содержании и сроках возможного нового визита Ким Чен Ына в Россию. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ближайшее время визитов Ким Чен Ына в Россию или Путина в КНДР не запланировано. ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В преддверии визита Лаврова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в КНДР он примет участие во втором раунде стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств. Первый раунд состоялся в Москве в январе 2024 года. После визита в КНДР Путина в мае 2024 года, подписания и ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, обмен визитами заметно активизировался. Так, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу только в нынешнем году уже три раза побывал в Пхеньяне, два из которых совершил в июне, а глава МИД КНДР Цой Сон Хи за последние полтора года также три раза приезжала в Россию. В июне прошлого года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут укреплять обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Кроме того, КНДР намерена участвовать в восстановлении и разминировании Курской области. По словам Шойгу, в ходе его последнего визита в Пхеньян была достигнута договоренность об отправке одной тысячи северокорейских саперов и пяти тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов. Сроки их прибытия пока не определены. В отношении КНДР действуют экономические санкции и оружейное эмбарго СБ ООН. В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении официального Пхеньяна, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы. Однако, в прошлом году Россия наложила вето на проект резолюции США в СБ ООН, продлевавший на год мандат экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР. Основная миссия экспертов заключалась в том, чтобы оказывать помощь комитету следить за исполнением санкций в отношении Пхеньяна. Мандат группы экспертов истек 30 апреля прошлого года. После этого Южная Корея, Япония и США создали многостороннюю группу по мониторингу санкций (MSMT) для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. В Москве ее деятельность считают контрпродуктивной и предлагают вообще пересмотреть бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении Пхеньяна. "Сохранение санкций в неизменном виде не имеет смысла, и это очевидно всем здравомыслящим политикам, не ослепленным идеологической ненавистью к государственному строю КНДР. За столько лет эти меры нисколько не улучшили ситуацию в области безопасности в регионе", - заявляли ранее в МИД РФ РИА Новости. ТОРГОВЛЯ, ВИЗИТЫ И САМЫЙ ДЛИННЫЙ Ж\Д МАРШРУТ В МИРЕ Сотрудничество РФ и КНДР в последние годы расширяется не только в сфере обороны. Объем торговли после подписания договора существенно вырос. По данным председателя комитета по логистике Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Никифорова, в прошлом году товарооборот достиг 34 миллионов долларов - рекордной с советских времен цифры. В апреле Россия и КНДР дали официальный старт строительству автомобильного моста через реку Туманная. По плану, его должны завершить за два года. В Минвостокразвития заявляли, что будущий мост будет способствовать развитию деловых связей и росту туристического потока между двумя странами. Кроме того, по словам Шойгу, вскоре РФ и КНДР могут возобновить прямое авиасообщение, прерванное 30 лет назад. Во вторник Росавиация объявила, что выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР, компания сможет выполнять рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю. А в середине июня были запущены беспересадочные поезда между Москвой и Пхеньяном - расстояние между столицами составляет более 10 тысяч километров, это самый длинный беспересадочный железнодорожный маршрут в мире. Время в пути составляет восемь суток. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. По словам Шойгу, до конца года в КНДР прибудут еще две высокопоставленные делегации - в августе председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит Пхеньян для участия в празднованиях 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации, а в октябре, когда в КНДР будут отмечать 80-летний юбилей создания Трудовой партии Кореи, планируется визит зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. СИТУАЦИЯ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ Визит Лаврова в КНДР будет проходить на фоне ухудшения отношений КНДР с соседями и США. Все шаги, которые КНДР предприняла в сфере денуклеаризации, остались без встречных действий Южной Кореи и Вашингтона. По мнению Москвы, ситуация на Корейском полуострове деградирует и выхода из тупика пока не видно. По словам посла России в Пхеньяне Александра Мацегоры, сегодня нет никаких признаков того, что КНДР согласится вступить в переговоры по теме денуклеаризации, с другой стороны, диалог о снижении напряженности на Корейском полуострове необходимо начинать, но на фоне провокационных действий США и их союзников в регионе перспективы его запуска становятся все более туманны. "Уверен, что никаких, подчеркиваю, абсолютно никаких перспектив переговоров с КНДР по теме денуклеаризации, в какой бы "упаковке" она ни преподносилась, нет и больше не будет. Денуклеаризация в отношении КНДР полностью утратила свою актуальность. Точка", - говорил ранее посол в интервью РИА Новости. "Переговоры по урегулированию ситуации, снижению напряженности на Корейском полуострове не только возможны, но и весьма желательны. Другое дело, что в нынешней ситуации, когда США со своими союзниками день ото дня наращивают военно-политическое давление на Народную республику, все ближе подводя ситуацию к реальному конфликту, перспективы возобновления диалога становятся все более неопределенными", - считает высокопоставленный дипломат. По мнению Москвы, Южная Корея и Япония сегодня вынуждают КНДР укреплять свой ракетно-ядерный потенциал. Как заявляла ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи, Пхеньян будет продолжать совершенствовать свою готовность к ответному ядерному удару и ни в коем случае не изменит курс на укрепление своих ядерных сил.

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