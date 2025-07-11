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Лавров назвал тарифы США в отношении других стран санкциями

Лавров назвал тарифы США в отношении других стран санкциями - 11.07.2025, ПРАЙМ

Лавров назвал тарифы США в отношении других стран санкциями

Тарифы, которые вводит Вашингтон в отношении других государств, также являются санкциями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:31+0300

2025-07-11T09:31+0300

2025-07-11T09:31+0300

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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - ПРАЙМ. Тарифы, которые вводит Вашингтон в отношении других государств, также являются санкциями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Страны АСЕАН проявляют интерес к сотрудничеству с Россией, независимо от того, что происходит на Западе и что в отношении них предпринимают Соединенные Штаты или их союзники. Дружба с Россией началась задолго до того, как нынешняя администрация США стала вводить санкции. В виде тарифов это тоже санкции, считайте", - сказал Лавров в пятницу по итогам совещания Россия - АСЕАН и Восточноазиатского саммита. По его словам, развитие отношений Москвы с АСЕАН, сотрудничество в рамках БРИКС не содержат "ответной реакции" на что-либо. "Но если у вас будет выбор: либо торговать в контексте объединения, где никаких недобросовестных способов подавления конкурентов не применяется, с одной стороны. А с другой стороны, торговать с теми, кто будет вас шантажировать, то, наверное, вывод напрашивается сам собой", - подчеркнул министр.

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вашингтон, запад, сша, сергей лавров, асеан, мид рф