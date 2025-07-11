https://1prime.ru/20250711/lavrov-859389759.html

Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио якобы угрозы Трампа "бомбить" Москву

Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио якобы угрозы Трампа "бомбить" Москву - 11.07.2025, ПРАЙМ

Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио якобы угрозы Трампа "бомбить" Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждал на встрече с госсекретарем США Марко Рубио "серьезные вещи", а не опубликованные ранее якобы угрозы... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:46+0300

2025-07-11T09:46+0300

2025-07-11T09:46+0300

политика

москва

пекин

сша

дональд трамп

сергей лавров

марко рубио

мид рф

cnn

washington post

https://cdnn.1prime.ru/img/84282/94/842829440_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_784da703d79bf452d7b5257bbac7f772.jpg

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждал на встрече с госсекретарем США Марко Рубио "серьезные вещи", а не опубликованные ранее якобы угрозы американского президента Дональда Трампа "бомбить" Москву и Пекин. "Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу. Телеканал CNN ранее опубликовал аудиозапись слов президента США Дональда Трампа, в которой он на прошлогоднем мероприятии говорил о том, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин. Газета Washington Post в мае 2024 года писала, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании допустил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, если бы они "вторглись" на Украину или Тайвань. При этом в то время издание не приводило источников информации и не писало, была ли аудио- или видеозапись такого заявления Трампа.

https://1prime.ru/20250711/lavrov-859389339.html

москва

пекин

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, пекин, сша, дональд трамп, сергей лавров, марко рубио, мид рф, cnn, washington post