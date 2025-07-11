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Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио якобы угрозы Трампа "бомбить" Москву - 11.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250711/lavrov-859389759.html
Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио якобы угрозы Трампа "бомбить" Москву
Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио якобы угрозы Трампа "бомбить" Москву - 11.07.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио якобы угрозы Трампа "бомбить" Москву
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждал на встрече с госсекретарем США Марко Рубио "серьезные вещи", а не опубликованные ранее якобы угрозы... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:46+0300
2025-07-11T09:46+0300
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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждал на встрече с госсекретарем США Марко Рубио "серьезные вещи", а не опубликованные ранее якобы угрозы американского президента Дональда Трампа "бомбить" Москву и Пекин. "Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу. Телеканал CNN ранее опубликовал аудиозапись слов президента США Дональда Трампа, в которой он на прошлогоднем мероприятии говорил о том, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин. Газета Washington Post в мае 2024 года писала, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании допустил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, если бы они "вторглись" на Украину или Тайвань. При этом в то время издание не приводило источников информации и не писало, была ли аудио- или видеозапись такого заявления Трампа.
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москва, пекин, сша, дональд трамп, сергей лавров, марко рубио, мид рф, cnn, washington post
Политика, МОСКВА, Пекин, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Марко Рубио, МИД РФ, CNN, Washington Post
09:46 11.07.2025
 
Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио якобы угрозы Трампа "бомбить" Москву

Лавров заявил, что не обсуждал с Рубио не угрозы Трампа "бомбить" Москву и Пекин

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждал на встрече с госсекретарем США Марко Рубио "серьезные вещи", а не опубликованные ранее якобы угрозы американского президента Дональда Трампа "бомбить" Москву и Пекин.
"Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу.
Телеканал CNN ранее опубликовал аудиозапись слов президента США Дональда Трампа, в которой он на прошлогоднем мероприятии говорил о том, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин. Газета Washington Post в мае 2024 года писала, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании допустил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, если бы они "вторглись" на Украину или Тайвань. При этом в то время издание не приводило источников информации и не писало, была ли аудио- или видеозапись такого заявления Трампа.
#Министр иностранных дел России Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Лавров назвал тарифы США в отношении других стран санкциями
09:31
 
ПолитикаМОСКВАПекинСШАДональд ТрампСергей ЛавровМарко РубиоМИД РФCNNWashington Post
 
 
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