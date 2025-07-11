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ЛДПР предложила увеличить штрафы за обман в составе продуктов питания - 11.07.2025, ПРАЙМ
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ЛДПР предложила увеличить штрафы за обман в составе продуктов питания
ЛДПР предложила увеличить штрафы за обман в составе продуктов питания - 11.07.2025, ПРАЙМ
ЛДПР предложила увеличить штрафы за обман в составе продуктов питания
ЛДПР предлагает увеличить штрафы для производителей продуктов питания за обман в составе с последующим запретом деятельности при выявлении повторных нарушениях, | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T16:00+0300
2025-07-11T16:00+0300
экономика
общество
лдпр
роспотребнадзор
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ЛДПР предлагает увеличить штрафы для производителей продуктов питания за обман в составе с последующим запретом деятельности при выявлении повторных нарушениях, инициатива будет направлена в соответствующие ведомства, сообщила РИА Новости замруководитель Центрального аппарата партии по информполитике Элеонора Кавшар. "Недавняя проверка Роспотребнадзора снова вскрыла тревожную ситуацию: в сардельках "говяжьих" обнаружен запрещенный фермент - микробная трансглютаминаза, больше известный как "мясной клей". Он используется, чтобы "склеивать" мясные обрезки, придавая им вид цельного куска. На упаковке - ни слова, в составе - потенциальная угроза здоровью. Использование "мясного клея" запрещено в России из-за возможных тяжелых последствий: аллергии, воспаления, потенциальные онкологические риски, но ради снижения себестоимости и презентабельного внешнего вида его продолжают применять. ЛДПР подготовлен ряд инициатив, которые направлены на изменение ситуации: жесткая ответственность за обман в составе. Не просто штраф, а запрет на деятельность при системных нарушениях. Сами штрафы также должны быть увеличены, сегодня они не пугают и не бьют по бизнесу", - сказала Кавшар. Кроме того, партия предлагает вернуть ГОСТы как обязательные стандарты для массовой продукции, особенно мясной, молочной и детской. Также ЛДПР выступает за снятие моратория на проверки, если выявлены нарушения технологического процесса. "В ближайшее время предложения будут направлены на рассмотрение в профильные ведомства. Также будет инициирована экспертная сессия с участием производителей, специалистов по сертификации и представителей общественных организаций. Цель - выстроить систему, в которой невозможно будет травить людей ради прибыли", - добавила она. По ее словам, речь идет не только о правилах. Это вопрос народосбережения, подчеркнула она. "Сегодня много говорится о демографии, о необходимости повышения рождаемости, поддержки многодетных семей. Но почти не звучит другая, не менее важная тема - сохранение здоровья тех, кто уже есть. Если ребенок уже в детсаду, если семья уже живет в регионе, то их нужно защищать. Сначала от фальсификата, потом от хронических заболеваний, которые начинаются с некачественной еды", - заключила Кавшар.
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общество , лдпр, роспотребнадзор
Экономика, Общество , ЛДПР, Роспотребнадзор
16:00 11.07.2025
 
ЛДПР предложила увеличить штрафы за обман в составе продуктов питания

ЛДПР предложила увеличить штрафы для производителей продуктов питания за обман в составе

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПродукты
Продукты - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ЛДПР предлагает увеличить штрафы для производителей продуктов питания за обман в составе с последующим запретом деятельности при выявлении повторных нарушениях, инициатива будет направлена в соответствующие ведомства, сообщила РИА Новости замруководитель Центрального аппарата партии по информполитике Элеонора Кавшар.
"Недавняя проверка Роспотребнадзора снова вскрыла тревожную ситуацию: в сардельках "говяжьих" обнаружен запрещенный фермент - микробная трансглютаминаза, больше известный как "мясной клей". Он используется, чтобы "склеивать" мясные обрезки, придавая им вид цельного куска. На упаковке - ни слова, в составе - потенциальная угроза здоровью. Использование "мясного клея" запрещено в России из-за возможных тяжелых последствий: аллергии, воспаления, потенциальные онкологические риски, но ради снижения себестоимости и презентабельного внешнего вида его продолжают применять. ЛДПР подготовлен ряд инициатив, которые направлены на изменение ситуации: жесткая ответственность за обман в составе. Не просто штраф, а запрет на деятельность при системных нарушениях. Сами штрафы также должны быть увеличены, сегодня они не пугают и не бьют по бизнесу", - сказала Кавшар.
Кроме того, партия предлагает вернуть ГОСТы как обязательные стандарты для массовой продукции, особенно мясной, молочной и детской. Также ЛДПР выступает за снятие моратория на проверки, если выявлены нарушения технологического процесса.
"В ближайшее время предложения будут направлены на рассмотрение в профильные ведомства. Также будет инициирована экспертная сессия с участием производителей, специалистов по сертификации и представителей общественных организаций. Цель - выстроить систему, в которой невозможно будет травить людей ради прибыли", - добавила она.
По ее словам, речь идет не только о правилах. Это вопрос народосбережения, подчеркнула она.
"Сегодня много говорится о демографии, о необходимости повышения рождаемости, поддержки многодетных семей. Но почти не звучит другая, не менее важная тема - сохранение здоровья тех, кто уже есть. Если ребенок уже в детсаду, если семья уже живет в регионе, то их нужно защищать. Сначала от фальсификата, потом от хронических заболеваний, которые начинаются с некачественной еды", - заключила Кавшар.
%Молочная продукция - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Нарушения в мясной и молочной продукции выявлены у восьми производителей
14:33
 
ЭкономикаОбществоЛДПРРоспотребнадзор
 
 
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