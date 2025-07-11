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МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны - 11.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны - 11.07.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко на конференции в Риме подписали меморандум о восстановлении украинской... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:56+0300
2025-07-11T09:56+0300
экономика
общество
украина
рим
рафаэль гросси
денис шмыгаль
магатэ
хмельницкая аэс
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко на конференции в Риме подписали меморандум о восстановлении украинской энергетики, сообщает офис Зеленского. "Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Рафаэль Гросси подписали меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. В документе, в частности, говорится о том, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС. Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов на Украине, что необходимо для укрепления энергетической безопасности страны. В конце февраля украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявлял, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.
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общество , украина, рим, рафаэль гросси, денис шмыгаль, магатэ, хмельницкая аэс
Экономика, Общество , УКРАИНА, Рим, Рафаэль Гросси, Денис Шмыгаль, МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС
09:56 11.07.2025
 
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны

Гросси и Галущенко подписали меморандум о восстановлении украинской энергетики

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко на конференции в Риме подписали меморандум о восстановлении украинской энергетики, сообщает офис Зеленского.
"Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Рафаэль Гросси подписали меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
В документе, в частности, говорится о том, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС. Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов на Украине, что необходимо для укрепления энергетической безопасности страны.
В конце февраля украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявлял, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
МАГАТЭ проконтролирует польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия
9 июля, 11:16
 
ЭкономикаОбществоУКРАИНАРимРафаэль ГроссиДенис ШмыгальМАГАТЭХмельницкая АЭС
 
 
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