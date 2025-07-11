https://1prime.ru/20250711/magate-859390622.html

МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны

МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны - 11.07.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко на конференции в Риме подписали меморандум о восстановлении украинской... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:56+0300

2025-07-11T09:56+0300

2025-07-11T09:56+0300

экономика

общество

украина

рим

рафаэль гросси

денис шмыгаль

магатэ

хмельницкая аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/99/841319954_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_8825db0cab1a6c8ca3810765ab32c643.jpg

МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко на конференции в Риме подписали меморандум о восстановлении украинской энергетики, сообщает офис Зеленского. "Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Рафаэль Гросси подписали меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. В документе, в частности, говорится о том, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС. Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов на Украине, что необходимо для укрепления энергетической безопасности страны. В конце февраля украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявлял, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.

https://1prime.ru/20250709/grossi-859319151.html

украина

рим

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, рим, рафаэль гросси, денис шмыгаль, магатэ, хмельницкая аэс