https://1prime.ru/20250711/makita-859398020.html

Японская Makita возобновила активность на российском рынке, пишут СМИ

Японская Makita возобновила активность на российском рынке, пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ

Японская Makita возобновила активность на российском рынке, пишут СМИ

Японский производитель электроинструментов Makita нарастил объем поставок своих товаров в Россию, говорится в материале издания "Коммерсантъ". | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T12:30+0300

2025-07-11T12:30+0300

2025-07-11T12:30+0300

экономика

россия

товары

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Японский производитель электроинструментов Makita нарастил объем поставок своих товаров в Россию, говорится в материале издания "Коммерсантъ".Согласно изданию, от компании не поступало официального заявления о решении покинуть российский рынок, однако из-за проблем с логистикой после начала военного конфликта на Украине она снизила импорт.Отмечается, что информацию о возвращении поставок освенно подтверждается тем, что Makita восстановила активность в соцсетях в России. В издании также обратили внимание созданную компанией онлайн-витрину своей продукции на Ozon. В ООО "Макита", российском подразделении Makita, на запрос “Ъ” не ответили.

https://1prime.ru/20250704/poshliny-859180717.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, товары