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Японская Makita возобновила активность на российском рынке, пишут СМИ
Японская Makita возобновила активность на российском рынке, пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ
Японская Makita возобновила активность на российском рынке, пишут СМИ
Японский производитель электроинструментов Makita нарастил объем поставок своих товаров в Россию, говорится в материале издания "Коммерсантъ". | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T12:30+0300
2025-07-11T12:30+0300
2025-07-11T12:30+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Японский производитель электроинструментов Makita нарастил объем поставок своих товаров в Россию, говорится в материале издания "Коммерсантъ".Согласно изданию, от компании не поступало официального заявления о решении покинуть российский рынок, однако из-за проблем с логистикой после начала военного конфликта на Украине она снизила импорт.Отмечается, что информацию о возвращении поставок освенно подтверждается тем, что Makita восстановила активность в соцсетях в России. В издании также обратили внимание созданную компанией онлайн-витрину своей продукции на Ozon. В ООО "Макита", российском подразделении Makita, на запрос “Ъ” не ответили.
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россия, товары
Экономика, РОССИЯ, товары
Японская Makita возобновила активность на российском рынке, пишут СМИ
"Ъ": японская Makita возобновила активность на российском рынке
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Японский производитель электроинструментов Makita нарастил объем поставок своих товаров в Россию, говорится
в материале издания "Коммерсантъ".
Согласно изданию, от компании не поступало официального заявления о решении покинуть российский рынок, однако из-за проблем с логистикой после начала военного конфликта на Украине она снизила импорт.
Отмечается, что информацию о возвращении поставок освенно подтверждается тем, что Makita восстановила активность в соцсетях в России. В издании также обратили внимание созданную компанией онлайн-витрину своей продукции на Ozon. В ООО "Макита", российском подразделении Makita, на запрос “Ъ” не ответили.
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