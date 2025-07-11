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В МЭА отметили снижение нефтяного экспорта в России в июне - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В МЭА отметили снижение нефтяного экспорта в России в июне
В МЭА отметили снижение нефтяного экспорта в России в июне - 11.07.2025, ПРАЙМ
В МЭА отметили снижение нефтяного экспорта в России в июне
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июне снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 100 тысяч баррелей в сутки в месячном... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T11:01+0300
2025-07-11T11:01+0300
энергетика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июне снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 100 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении - до 7,23 миллиона баррелей в сутки, но ее доходы от этого экспорта на фоне роста цен в мире выросли на 800 миллионов долларов - до 13,6 миллиарда долларов, следует из доклада агентства. "В целом в июне российский экспорт продолжил сезонное снижение, сократившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 7,23 миллиона баррелей в сутки. Однако доходы от экспорта выросли на 6,4%, или на 800 миллионов долларов, до 13,6 миллиарда долларов, благодаря более высоким ценам на нефть", - говорится в ежемесячном докладе МЭА по нефтяному рынку. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
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общество , сша, александр новак, мэа, опек, rystad energy
Энергетика, Общество , США, Александр Новак, МЭА, ОПЕК, Rystad Energy
11:01 11.07.2025
 
В МЭА отметили снижение нефтяного экспорта в России в июне

МЭА: Россия в июне снизила экспорт нефти на 100 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июне снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 100 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении - до 7,23 миллиона баррелей в сутки, но ее доходы от этого экспорта на фоне роста цен в мире выросли на 800 миллионов долларов - до 13,6 миллиарда долларов, следует из доклада агентства.
"В целом в июне российский экспорт продолжил сезонное снижение, сократившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 7,23 миллиона баррелей в сутки. Однако доходы от экспорта выросли на 6,4%, или на 800 миллионов долларов, до 13,6 миллиарда долларов, благодаря более высоким ценам на нефть", - говорится в ежемесячном докладе МЭА по нефтяному рынку.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
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