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Россия увеличила добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки
Россия увеличила добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки - 11.07.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июне увеличила добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем - до 9,19... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T11:02+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июне увеличила добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем - до 9,19 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, в мае добыча нефти в России составляла 9,17 миллиона баррелей в сутки, тогда как в июне она выросла до 9,19 миллиона баррелей в сутки. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
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общество , сша, александр новак, опек, мэа, rystad energy
Экономика, Общество , США, Александр Новак, ОПЕК, МЭА, Rystad Energy
Россия увеличила добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки
МЭА: Россия в июне увеличила добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июне увеличила добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем - до 9,19 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада агентства.
Согласно приложенным таблицам, в мае добыча нефти в России составляла 9,17 миллиона баррелей в сутки, тогда как в июне она выросла до 9,19 миллиона баррелей в сутки.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
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