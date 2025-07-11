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В МЭА отметили рост коммерческих запасов нефти в ОЭСР
В МЭА отметили рост коммерческих запасов нефти в ОЭСР - 11.07.2025, ПРАЙМ
В МЭА отметили рост коммерческих запасов нефти в ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 44,5 миллиона баррелей и... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T11:03+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 44,5 миллиона баррелей и оказались на 54 миллиона баррелей ниже, чем годом ранее, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР выросли в мае сильнее обычного - на 44,5 миллиона баррелей, до 2,792 миллиарда баррелей, но остались на 54 миллиона баррелей ниже, чем годом ранее, покрыв 61 день форвардного спроса", - говорится в отчете. В предыдущем докладе МЭА отмечало, что в апреле запасы снизились на 9,1 миллиона баррелей. В мае мировые запасы нефти достигли 7,818 миллиарда баррелей, увеличившись на 73,9 миллиона баррелей.
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общество , оэср, мэа
Энергетика, Общество , ОЭСР, МЭА
В МЭА отметили рост коммерческих запасов нефти в ОЭСР
МЭА: коммерческие запасы нефти в ОЭСР в мае выросли на 44,5 миллиона баррелей
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 44,5 миллиона баррелей и оказались на 54 миллиона баррелей ниже, чем годом ранее, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР выросли в мае сильнее обычного - на 44,5 миллиона баррелей, до 2,792 миллиарда баррелей, но остались на 54 миллиона баррелей ниже, чем годом ранее, покрыв 61 день форвардного спроса", - говорится в отчете.
В предыдущем докладе МЭА отмечало, что в апреле запасы снизились на 9,1 миллиона баррелей.
В мае мировые запасы нефти достигли 7,818 миллиарда баррелей, увеличившись на 73,9 миллиона баррелей.
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