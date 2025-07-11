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Участники соглашения ОПЕК+ нарастили нефтедобычу в июне

Участники соглашения ОПЕК+ нарастили нефтедобычу в июне - 11.07.2025, ПРАЙМ

Участники соглашения ОПЕК+ нарастили нефтедобычу в июне

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в июне увеличили нефтедобычу на 1,02 миллиона баррелей в сутки по сравнению с маем, до 36,21 миллиона баррелей в сутки,... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T11:04+0300

2025-07-11T11:04+0300

2025-07-11T11:04+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в июне увеличили нефтедобычу на 1,02 миллиона баррелей в сутки по сравнению с маем, до 36,21 миллиона баррелей в сутки, и превысили целевые уровни на 1,82 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Так, согласно приложенной таблице, в июне добыча стран-участниц соглашения составила 36,21 миллиона баррелей в сутки (35,19 миллиона баррелей месяцем ранее). При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 34,39 миллиона баррелей с учетом "добровольных" сокращений и планов компенсации перепроизводства. В целом в июне добыча нефти всех стран ОПЕК+ выросла на 500 тысяч баррелей в сутки, до 42,75 миллиона баррелей. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В начале июля было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. С его учетом максимально можно будет нарастить добычу только на 502 тысячи баррелей в сутки. Поэтому, например, для России квота увеличится до 9,181 миллиона баррелей в сутки вместо 9,344 миллиона.

https://1prime.ru/20250711/mea-859394459.html

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общество , оаэ, иран, венесуэла, опек, мэа