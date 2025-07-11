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МЭА повысило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2025 году
МЭА повысило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2025 году - 11.07.2025, ПРАЙМ
МЭА повысило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2025 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 300 тысяч баррелей в сутки - до 2,1 миллиона | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T11:38+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 300 тысяч баррелей в сутки - до 2,1 миллиона - и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 105,1 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Согласно прогнозам, мировая добыча нефти вырастет на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 105,1 миллиона баррелей в этом году, и еще на 1,3 миллиона баррелей в сутки до 106,4 миллиона баррелей в 2026 году", - считают в МЭА. Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча вырастет на 1,8 миллиона баррелей в сутки, до 104,9 миллиона баррелей в день. Таким образом, оно повысило прогноз прироста на 300 тысяч баррелей в сутки.
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общество , мэа
Экономика, Общество , МЭА
МЭА повысило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2025 году
МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти на 300 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 300 тысяч баррелей в сутки - до 2,1 миллиона - и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 105,1 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Согласно прогнозам, мировая добыча нефти вырастет на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 105,1 миллиона баррелей в этом году, и еще на 1,3 миллиона баррелей в сутки до 106,4 миллиона баррелей в 2026 году", - считают в МЭА.
Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча вырастет на 1,8 миллиона баррелей в сутки, до 104,9 миллиона баррелей в день. Таким образом, оно повысило прогноз прироста на 300 тысяч баррелей в сутки.
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