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Стоимость меди снижается в пятницу утром

Стоимость меди снижается в пятницу утром - 11.07.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди снижается в пятницу утром

Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:57+0300

2025-07-11T09:57+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.52 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,52%, до 5,562 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки металла суммарно выросли на 9,8%. Наибольшая положительная динамика была зафиксирована за торги вторника, по итогам этого дня медь поднялась в цене на 13,12% и обновила исторически рекордное значение, достигнув 5,8955 доллара за фунт. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,73%, до 9 700,5 доллара, алюминия - на 0,42%, до 2 607,5 доллара, стоимость цинка - на 1,26%, до 2 777 долларов. На этой неделе рынки оценивали новости по торговой политике США. В четверг президент страны Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа импортной пошлины на медь в размере 50% с целью укрепления национальной безопасности страны.

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сша, дональд трамп, comex, рынок