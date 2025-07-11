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Минвостокразвития создаст единый преференциальный режим для ДФО и Арктики

Минвостокразвития создаст единый преференциальный режим для ДФО и Арктики - 11.07.2025, ПРАЙМ

Минвостокразвития создаст единый преференциальный режим для ДФО и Арктики

Минвостокразвития приступило к разработке единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики, объединив все существующие в этих макрорегионах... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T15:10+0300

2025-07-11T15:10+0300

2025-07-11T15:15+0300

экономика

дальний восток

арктика

рф

алексей чекунков

минвостокразвития

минфин

госдума

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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Минвостокразвития приступило к разработке единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики, объединив все существующие в этих макрорегионах режимы территорий опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ) и другие, сообщил глава министерства Алексей Чекунков. В Госдуме в пятницу прошло заседание президиума Совета законодателей РФ, где обсудили в том числе создание условий для преференциальных режимов на территориях Дальнего Востока и Арктики. По мнению министра, к сегодняшнему дню стала очевидна необходимость сделать следующий шаг в повышении привлекательности Дальнего Востока и Арктики для новых инвестиций, поскольку именно новые инвестиции создают рабочие места, наполняют бюджеты, создают лучшее качество жизни. "В качестве такого шага мы видим и уже начали проработку вместе с законодателями, с нашим профильным комитетом, конечно, вместе с нашими коллегами по правительству, прежде всего это Минэкономразвития, Минфин России, создание единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики", - сказал Чекунков. Он уточнил, что в основу нового режима будет положен ряд принципов. По его словам, во-первых, объединят все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики преференциальные режимы. "Все-таки уже такой "суп" из аббревиатур - ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ, еще САР у нас есть, специальный административный режим. Зачем мучить людей, которые хотят вложить деньги в Дальний Восток?.. И иметь один, единый такой супер-ТОР, супер-территория опережающего развития, которая будет весь наш Дальний Восток и Арктика, это разумное и естественное развитие существующих режимов", - пояснил глава Минвостокразвития. Вторым принципом он назвал поддержку только новых инвестиционных проектов. По его информации, были случаи, когда инвесторы "лукавили", пытаясь "расширить границы признания проектов новыми, где-то захватить существующий бизнес", с чем приходится бороться. "Сконцентрировать поддержку на приоритетных отраслях, прежде всего имея в виду те, которые создают высокопроизводительные рабочие места. По факту, прошедшие 10 лет показали, что ТОРы так и сработали. У нас средняя зарплата в ТОРах на 45% выше, чем в среднем по стране", - уточнил Чекунков. Он также рассказал, что присвоение статуса резидента и дальнейшее взаимодействие с резидентом будет происходить через удобные цифровые сервисы, интегрированные с новой цифровой средой, которая сейчас создана Минфином России, с налоговой системой. "Для инвесторов будут предусмотрены требования в виде минимального объема инвестиций. Мы предлагаем их приподнять до 10 миллионов рублей для того, чтобы создавались новые крупные предприятия. Режим налогового мониторинга, возможность инвестору выбирать конкретный набор преференций в рамках предусмотренного законом закрепления в соглашении. Определенные виды деятельности для льготирования предлагается разрешить только при условии обязательного размещения ценных бумаг на бирже", - добавил Чекунков.

https://1prime.ru/20250628/arktika-858989679.html

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дальний восток, арктика, рф, алексей чекунков, минвостокразвития, минфин, госдума