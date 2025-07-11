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Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ - 11.07.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ

Московская биржа проводит дискретный аукцион по резко дешевеющим после дивидендной отсечки акциям ВТБ, стоимость которых просела более чем на 20%, следует из... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T10:37+0300

2025-07-11T10:37+0300

2025-07-11T10:37+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по резко дешевеющим после дивидендной отсечки акциям ВТБ, стоимость которых просела более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. Акции банка в четверг последний день торговались с дивидендами, которые по итогам 2024 года составят по 25,58 рубля на обыкновенную акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 11 июля, однако поскольку на Мосбирже действует режим торгов Т+1, последним днем для покупки бумаг с попаданием в реестр было 10 июля. "По состоянию на 10:10:00 текущая цена составила 71,94 руб. (Отклонение - 23,44%). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (93,97 руб.). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:14:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Падение цены акций ВТБ на 10.10 мск составляло 23,4%. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.44 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

https://1prime.ru/20250710/kriptoaktivy-859378618.html

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втб, мосбиржа, рынок