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Московская биржа пополнит список инструментов вечерней торговой сессии - 11.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250711/mosbirzha-859396415.html
Московская биржа пополнит список инструментов вечерней торговой сессии
Московская биржа пополнит список инструментов вечерней торговой сессии - 11.07.2025, ПРАЙМ
Московская биржа пополнит список инструментов вечерней торговой сессии
Московская биржа с 15 июля пополнит список инструментов вечерней торговой сессии фондового рынка 100 корпоративными облигациями 38 эмитентов, говорится в... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T11:39+0300
2025-07-11T11:39+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 15 июля пополнит список инструментов вечерней торговой сессии фондового рынка 100 корпоративными облигациями 38 эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки. Среди них, в частности, бумаги ВЭБа, ГТЛК, МТС, РЖД, "Роснефти", "Россетей". Общее количество облигаций, доступных инвесторам в вечерний период, увеличится до 337 бумаг. На текущий момент участникам торгов и их клиентам доступны 237 облигаций 51 эмитента. Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Московской биржи начинается с аукциона открытия (с 19.00 до 19.05 мск), торги проходят с 19.05 до 23.50 мск. Вечерние торги на рынке облигаций стартовали в сентябре 2021 года. На физических лиц приходится более 80% от общего объема операций на вечерней торговой сессии.
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общество , вэб, мтс, ржд
Экономика, Общество , ВЭБ, МТС, РЖД
11:39 11.07.2025
 
Московская биржа пополнит список инструментов вечерней торговой сессии

Московскую биржу с 15 июля пополнят 100 корпоративными облигациями 38 эмитентов

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 15 июля пополнит список инструментов вечерней торговой сессии фондового рынка 100 корпоративными облигациями 38 эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки.
Среди них, в частности, бумаги ВЭБа, ГТЛК, МТС, РЖД, "Роснефти", "Россетей".
Общее количество облигаций, доступных инвесторам в вечерний период, увеличится до 337 бумаг. На текущий момент участникам торгов и их клиентам доступны 237 облигаций 51 эмитента.
Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Московской биржи начинается с аукциона открытия (с 19.00 до 19.05 мск), торги проходят с 19.05 до 23.50 мск.
Вечерние торги на рынке облигаций стартовали в сентябре 2021 года. На физических лиц приходится более 80% от общего объема операций на вечерней торговой сессии.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ
10:37
 
ЭкономикаОбществоВЭБМТСРЖД
 
 
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