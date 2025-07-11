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Московская биржа пополнит список инструментов вечерней торговой сессии

Московская биржа пополнит список инструментов вечерней торговой сессии - 11.07.2025, ПРАЙМ

Московская биржа пополнит список инструментов вечерней торговой сессии

Московская биржа с 15 июля пополнит список инструментов вечерней торговой сессии фондового рынка 100 корпоративными облигациями 38 эмитентов, говорится в... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T11:39+0300

2025-07-11T11:39+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 15 июля пополнит список инструментов вечерней торговой сессии фондового рынка 100 корпоративными облигациями 38 эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки. Среди них, в частности, бумаги ВЭБа, ГТЛК, МТС, РЖД, "Роснефти", "Россетей". Общее количество облигаций, доступных инвесторам в вечерний период, увеличится до 337 бумаг. На текущий момент участникам торгов и их клиентам доступны 237 облигаций 51 эмитента. Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Московской биржи начинается с аукциона открытия (с 19.00 до 19.05 мск), торги проходят с 19.05 до 23.50 мск. Вечерние торги на рынке облигаций стартовали в сентябре 2021 года. На физических лиц приходится более 80% от общего объема операций на вечерней торговой сессии.

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