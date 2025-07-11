https://1prime.ru/20250711/moskva-859381653.html
Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро
Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро - 11.07.2025, ПРАЙМ
Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро
Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии, заявил в... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T00:46+0300
2025-07-11T00:46+0300
2025-07-11T00:46+0300
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859381653.jpg?1752184012
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии, заявил в интервью РИА Новости мэр Сергей Собянин.
"В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий - это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия", - сказал он.
Собянин подчеркнул, что новые линии охватят сотни и сотни тысяч жителей, которые на сегодняшний день не имеют метро в шаговой доступности.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, сергей собянин
Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро
Собянин: ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии, заявил в интервью РИА Новости мэр Сергей Собянин.
"В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий - это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия", - сказал он.
Собянин подчеркнул, что новые линии охватят сотни и сотни тысяч жителей, которые на сегодняшний день не имеют метро в шаговой доступности.