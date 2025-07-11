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Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро

Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро - 11.07.2025, ПРАЙМ

Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро

Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии, заявил в... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T00:46+0300

2025-07-11T00:46+0300

2025-07-11T00:46+0300

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии, заявил в интервью РИА Новости мэр Сергей Собянин. "В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий - это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия", - сказал он. Собянин подчеркнул, что новые линии охватят сотни и сотни тысяч жителей, которые на сегодняшний день не имеют метро в шаговой доступности.

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общество , москва, сергей собянин