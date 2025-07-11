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Суд подтвердил взыскание с МТС 3 миллиардов рублей из-за роста тарифов

Суд подтвердил взыскание с МТС 3 миллиардов рублей из-за роста тарифов - 11.07.2025, ПРАЙМ

Суд подтвердил взыскание с МТС 3 миллиардов рублей из-за роста тарифов

Арбитражный суд Москвы признал законными акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе предписание, которым ведомство обязало МТС... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T15:05+0300

2025-07-11T15:05+0300

2025-07-11T15:05+0300

общество

мтс

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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законными акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе предписание, которым ведомство обязало МТС перечислить в бюджет государства 3 миллиарда рублей дохода, полученного вследствие незаконного повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. МТС в своем заявлении просила признать недействительными решение ФАС от 9 октября 2024 года, а также два предписания, вынесенных в тот же день ведомством в адрес компании. Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что один из оспариваемых актов ФАС – это "предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства". Разбирательство проходило в закрытом режиме. "Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - приводится в материалах суда результат рассмотрения дела. ФАС в октябре прошлого года признало компанию МТС нарушившей закон о защите конкуренции и предписало перечислить в бюджет необоснованно полученный доход в размере 3 миллиардов рублей. Эта мера применена службой впервые при установлении такого правонарушения. По мнению ФАС, она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик операторов связи. В МТС заявляли, что рост абонентской платы экономически обоснован, и компания заранее представляла в ФАС подтверждения этому. МТС пыталась оспорить решение и предписание ФАС.

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общество , мтс