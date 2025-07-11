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МВД разработало новую стратегию повышения безопасности дорожного движения - 11.07.2025, ПРАЙМ
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МВД разработало новую стратегию повышения безопасности дорожного движения
МВД разработало новую стратегию повышения безопасности дорожного движения - 11.07.2025, ПРАЙМ
МВД разработало новую стратегию повышения безопасности дорожного движения
МВД России разработало новую стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, соответствующий ведомственный проект опубликован на портале... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T15:28+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. МВД России разработало новую стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, соответствующий ведомственный проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "В проекте стратегии определяются принципы и приоритеты, цели, показатели, задачи, вызовы и угрозы, основные направления, индикаторы, ожидаемые результаты и организационные основы реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на среднесрочный и долгосрочный период", - уточняется в пояснительной записке. Согласно документу, стратегия разработана на основе анализа сведений в безопасности дорожного движения за 6 лет. Проект согласован 12 заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в их числе МЧС, Минздрав, Минстрой, Минтранс, Минтруд, а также одобрен на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 18 апреля 2025 года. Цели проекта определены на основании президентского указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", в соответствии с которым определено снижение смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года. Правительству РФ постановляется в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии. Настоящий указ вступит в силу со дня его подписания, заключается в документе.
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общество , рф, мвд, мчс, минздрав
Общество , РФ, МВД, МЧС, Минздрав
15:28 11.07.2025
 
МВД разработало новую стратегию повышения безопасности дорожного движения

МВД разработало новую стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДорожно-патрульная служба (ДПС)
Дорожно-патрульная служба (ДПС) - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. МВД России разработало новую стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, соответствующий ведомственный проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"В проекте стратегии определяются принципы и приоритеты, цели, показатели, задачи, вызовы и угрозы, основные направления, индикаторы, ожидаемые результаты и организационные основы реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на среднесрочный и долгосрочный период", - уточняется в пояснительной записке.
Согласно документу, стратегия разработана на основе анализа сведений в безопасности дорожного движения за 6 лет. Проект согласован 12 заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в их числе МЧС, Минздрав, Минстрой, Минтранс, Минтруд, а также одобрен на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 18 апреля 2025 года.
Цели проекта определены на основании президентского указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", в соответствии с которым определено снижение смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.
Правительству РФ постановляется в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии.
Настоящий указ вступит в силу со дня его подписания, заключается в документе.
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