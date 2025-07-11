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МВД предупредило о мошеннических схемах в Telegram

МВД предупредило о мошеннических схемах в Telegram - 11.07.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о мошеннических схемах в Telegram

Злоумышленники делают коммерческое предложение администраторам каналов и отправляют ссылку на фальшивую страницу авторизации Telegram, после чего получают права | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T10:07+0300

2025-07-11T10:07+0300

2025-07-11T10:07+0300

мошенничество

общество

telegram

мвд

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Злоумышленники делают коммерческое предложение администраторам каналов и отправляют ссылку на фальшивую страницу авторизации Telegram, после чего получают права управления и используют страницу для мошеннических схем, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Кибермошенники активно используют функцию "Предложенные публикации" в Telegram для хищения административных аккаунтов... Механизм хищения: администратору поступает коммерческое предложение с ссылкой на "контент для публикации", ссылка ведет на фальшивую страницу авторизации Telegram, имитирующую официальный интерфейс, при вводе логина и кода из SMS злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом, через компрометированный аккаунт преступники получают права управления каналом", - говорится в Telegram-канале ведомства. Затем злоумышленники реализуют канал для преступных схем, требуют выкуп за возврат доступа, присваивают средства из системы Stars/NFT и доступа к Fragment.com, распространяют деструктивный контент.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , telegram, мвд