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В Британии заявили о проблемах с боеготовностью истребителей F-35

В Британии заявили о проблемах с боеготовностью истребителей F-35 - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Британии заявили о проблемах с боеготовностью истребителей F-35

Истребители F-35 британских ВВС способны выполнять только треть от количества миссий, определенного целевым показателем минобороны на фоне нехватки инженеров,... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T13:41+0300

2025-07-11T13:41+0300

2025-07-11T13:41+0300

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ЛОНДОН, 11 июл - ПРАЙМ. Истребители F-35 британских ВВС способны выполнять только треть от количества миссий, определенного целевым показателем минобороны на фоне нехватки инженеров, запчастей и коррозии металла, говорится в докладе управления национального аудита (NAO). "Министерство обороны не выполняет свои задачи по обеспечению готовности воздушных судов, что привело к тому, что количество летных часов оказалось ниже требований, предъявляемых к пилотам. В 2024 году показатель боеспособности (определяется как способность воздушного судна выполнять по крайней мере одну из семи возможных требуемых задач) парка истребителей F-35 Великобритании составил примерно половину от целевого показателя. При этом показатель полной боеготовности (определяется как способность F-35 выполнять все свои задачи) составлял примерно треть от целевого показателя" - говорится в докладе. В частности, отмечается, что в период с октября 2024 года по январь 2025 года ни один самолет не был доступен "для выполнения какой-либо миссии", поскольку они проходили техническое обслуживание. Авторы пришли к выводу, что проблемы с боеготовностью обусловлены "медленным проведением технического обслуживания и нехваткой запчастей, а также более высокой, чем ожидалось, коррозии в морских условиях". В NAO также обнаружили проблемы с арсеналом ракет для истребителей. Из-за задержки с их установкой F-35 на данный момент вооружены только бомбами, что значительно снижает их боеспособность и "невидимость" для врага. Лондон начал закупать истребители F-35B в 2012 году и намеревался пробрести всего 138 самолетов. На данный момент уже заключенные с США соглашения предполагают покупку 48 самолетов, из них 38 уже находятся на вооружении королевских ВВС. В июле офис британского премьер-министра Кира Стармера объявил, что Лондон закупит 12 американских истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Отмечается, что новые истребители будут задействованы в рамках миссий НАТО.

https://1prime.ru/20250711/germaniya-859390097.html

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общество , лондон, великобритания, сша, кир стармер, нато, f-35 lightning ii