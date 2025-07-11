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Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением - 11.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением, как и неделю, следует из данных Московской биржи. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T19:05+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением, как и неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 3,11% - до 2 642,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,45%, до 1 112,14 пункта, долларовый РТС - на 3,29%, до 1 068,61 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 5,7%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,57%, РТС - на 4%. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожал на 2,62% - до 70,44 доллара за баррель. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня ускорили падение, а рублевый индикатор все ближе подходит к нижней границе среднесрочного диапазона, расположенной у 2600 пунктов, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Индекс Мосбиржи завершал неделю в минусе, обновляя минимумы с начала апреля ниже 2700 пунктов. Геополитическая неопределенность высокая – президент США анонсировал на понедельник важное заявление по России, не сообщив подробностей. Этот негативный сигнал усилил эффект пятницы – инвесторы фиксировали прибыль или же откладывали покупки акций на будущую неделю", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Помимо фактора геополитики, на динамике широкого рынка отражаются крепкий рубль и дивидендные отсечки, сегодня, в частности, через гэп прошли акции ВТБ, указал эксперт. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах снижения акции ВТБ (-22,12%), "Эн+ Груп" (-4,87%), "СПБ Биржи" (-4,84%), "Полюса" (-4,50%), "Русала" (-4,26%). "Лидерами роста на падающем фондовом рынке снова оказались акции МКПАО "ВК", скорее всего, на фоне новостей поддержке государством национального цифрового мессенджера. Лидерами понижения стали акции ВТБ в связи с наступлением даты закрытия реестра для получения дивидендов - по бумагам кредитной организации проводится дискретный аукцион", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Подорожали по итогам торгов лишь акции ВК (+0,41%), НМТП (+0,05%). Прогнозы Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 14 июля в диапазоне 2650 – 2750 пунктов. "Базово ждем отскок выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и затем преимущественно боковой динамики, однако при дальнейшем ухудшении внешних сигналов нельзя исключать обновления годовых минимумов. Прогноз на 14 июля – 2650-2775 пунктов", - рассказал Шепелев.
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сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, втб, рынок
Экономика, США, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, ВТБ, Рынок
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением, как и неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 3,11% - до 2 642,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,45%, до 1 112,14 пункта, долларовый РТС - на 3,29%, до 1 068,61 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 5,7%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,57%, РТС - на 4%.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожал на 2,62% - до 70,44 доллара за баррель.
Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня ускорили падение, а рублевый индикатор все ближе подходит к нижней границе среднесрочного диапазона, расположенной у 2600 пунктов, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Индекс Мосбиржи завершал неделю в минусе, обновляя минимумы с начала апреля ниже 2700 пунктов. Геополитическая неопределенность высокая – президент США анонсировал на понедельник важное заявление по России, не сообщив подробностей. Этот негативный сигнал усилил эффект пятницы – инвесторы фиксировали прибыль или же откладывали покупки акций на будущую неделю", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Помимо фактора геополитики, на динамике широкого рынка отражаются крепкий рубль и дивидендные отсечки, сегодня, в частности, через гэп прошли акции ВТБ, указал эксперт.
Лидеры роста и снижения котировок
В лидерах снижения акции ВТБ (-22,12%), "Эн+ Груп" (-4,87%), "СПБ Биржи" (-4,84%), "Полюса" (-4,50%), "Русала" (-4,26%).
"Лидерами роста на падающем фондовом рынке снова оказались акции МКПАО "ВК", скорее всего, на фоне новостей поддержке государством национального цифрового мессенджера. Лидерами понижения стали акции ВТБ в связи с наступлением даты закрытия реестра для получения дивидендов - по бумагам кредитной организации проводится дискретный аукцион", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Подорожали по итогам торгов лишь акции ВК (+0,41%), НМТП (+0,05%).
Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 14 июля в диапазоне 2650 – 2750 пунктов.
"Базово ждем отскок выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и затем преимущественно боковой динамики, однако при дальнейшем ухудшении внешних сигналов нельзя исключать обновления годовых минимумов. Прогноз на 14 июля – 2650-2775 пунктов", - рассказал Шепелев.
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