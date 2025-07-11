https://1prime.ru/20250711/nedelya-859413698.html

Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением

Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением - 11.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением

Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением, как и неделю, следует из данных Московской биржи. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T19:05+0300

2025-07-11T19:05+0300

2025-07-11T19:05+0300

экономика

сша

елена кожухова

мосбиржа

ртс

втб

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением, как и неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 3,11% - до 2 642,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,45%, до 1 112,14 пункта, долларовый РТС - на 3,29%, до 1 068,61 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 5,7%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,57%, РТС - на 4%. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожал на 2,62% - до 70,44 доллара за баррель. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня ускорили падение, а рублевый индикатор все ближе подходит к нижней границе среднесрочного диапазона, расположенной у 2600 пунктов, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Индекс Мосбиржи завершал неделю в минусе, обновляя минимумы с начала апреля ниже 2700 пунктов. Геополитическая неопределенность высокая – президент США анонсировал на понедельник важное заявление по России, не сообщив подробностей. Этот негативный сигнал усилил эффект пятницы – инвесторы фиксировали прибыль или же откладывали покупки акций на будущую неделю", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Помимо фактора геополитики, на динамике широкого рынка отражаются крепкий рубль и дивидендные отсечки, сегодня, в частности, через гэп прошли акции ВТБ, указал эксперт. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах снижения акции ВТБ (-22,12%), "Эн+ Груп" (-4,87%), "СПБ Биржи" (-4,84%), "Полюса" (-4,50%), "Русала" (-4,26%). "Лидерами роста на падающем фондовом рынке снова оказались акции МКПАО "ВК", скорее всего, на фоне новостей поддержке государством национального цифрового мессенджера. Лидерами понижения стали акции ВТБ в связи с наступлением даты закрытия реестра для получения дивидендов - по бумагам кредитной организации проводится дискретный аукцион", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Подорожали по итогам торгов лишь акции ВК (+0,41%), НМТП (+0,05%). Прогнозы Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 14 июля в диапазоне 2650 – 2750 пунктов. "Базово ждем отскок выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и затем преимущественно боковой динамики, однако при дальнейшем ухудшении внешних сигналов нельзя исключать обновления годовых минимумов. Прогноз на 14 июля – 2650-2775 пунктов", - рассказал Шепелев.

https://1prime.ru/20250711/birzha--859407664.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, втб, рынок