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Нефть дорожает на ожиданиях от ОПЕК по росту спроса на рынке - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Нефть дорожает на ожиданиях от ОПЕК по росту спроса на рынке
Нефть дорожает на ожиданиях от ОПЕК по росту спроса на рынке - 11.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на ожиданиях от ОПЕК по росту спроса на рынке
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне ожиданий со стороны ОПЕК по увеличению спроса на мировом рынке, следует из данных торгов. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:37+0300
2025-07-11T08:37+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне ожиданий со стороны ОПЕК по увеличению спроса на мировом рынке, следует из данных торгов. По состоянию на 8.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,44% - до 68,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 66,93 доллара. Рынок обратил внимание на ежегодный доклад ОПЕК World Oil Outlook, представленный в рамках девятого Международного семинара организации в четверг. Согласно документу, ОПЕК ожидает рост спроса на нефть в мире на 18,5% к 2050 году от уровня 2024 года, почти до 123 миллионов баррелей в сутки. Кроме того, в четверг в интервью телеканалу CNBC генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что ОПЕК+, принимая решение о выходе из добровольных ограничений нефтедобычи, ориентируется на то, что видит сильный экономический рост в мире и высокий спрос на нефть. Он также отметил, что ОПЕК в своем прогнозе ожидает экономический рост на уровне 2,9% в текущем году. В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 июля их число сократилось на 7 - до 425 установок.
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общество , сша, хайсам аль-гайс, опек, cnbc
Энергетика, Общество , США, Хайсам аль-Гайс, ОПЕК, CNBC
08:37 11.07.2025
 
Нефть дорожает на ожиданиях от ОПЕК по росту спроса на рынке

Нефть дорожает на ожиданиях от ОПЕК по росту спроса на мировом рынке

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне ожиданий со стороны ОПЕК по увеличению спроса на мировом рынке, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,44% - до 68,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 66,93 доллара.
Рынок обратил внимание на ежегодный доклад ОПЕК World Oil Outlook, представленный в рамках девятого Международного семинара организации в четверг. Согласно документу, ОПЕК ожидает рост спроса на нефть в мире на 18,5% к 2050 году от уровня 2024 года, почти до 123 миллионов баррелей в сутки.
Кроме того, в четверг в интервью телеканалу CNBC генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что ОПЕК+, принимая решение о выходе из добровольных ограничений нефтедобычи, ориентируется на то, что видит сильный экономический рост в мире и высокий спрос на нефть. Он также отметил, что ОПЕК в своем прогнозе ожидает экономический рост на уровне 2,9% в текущем году.
В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 июля их число сократилось на 7 - до 425 установок.
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ЭнергетикаОбществоСШАХайсам аль-ГайсОПЕКCNBC
 
 
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