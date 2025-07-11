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Нефть дорожает второй день подряд

Нефть дорожает второй день подряд - 11.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает второй день подряд

Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются примерно на 1%, котировки могут увеличиться вторую неделю подряд на фоне ожиданий по перспективам предложения | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T14:41+0300

2025-07-11T14:41+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются примерно на 1%, котировки могут увеличиться вторую неделю подряд на фоне ожиданий по перспективам предложения и спроса, следует из данных торгов. По состоянию на 14.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,95% - до 69,29 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,08%, до 67,29 доллара. С начала недели котировки увеличились более чем на 1%, на протяжении недели цены росли каждый рабочий день, кроме четверга. Инвесторы оценивают торговую политику США. Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что Штаты с 1 августа наложат пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. Днем ранее было объявлено о пошлинах в 50% на все товары из Бразилии. Торговая ситуация может отразиться на ожиданиях по экономике и спросу на нефть. Рынки также ожидают дальнейших действий со стороны США. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. "Ужесточение санкций против России, особенно связанных с нефтью, может существенно изменить прогноз. Рынок нефти остается относительно дефицитным летом в Северном полушарии, что должно продолжать оказывать некоторую поддержку ценам в краткосрочной перспективе", - приводит агентство Блумберг мнение главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 июля их число сократилось на семь - до 425 установок.

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сша, канада, бразилия, дональд трамп, рынок, торги