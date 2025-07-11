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Новак рассказал о графике компенсации перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак рассказал о графике компенсации перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+
Новак рассказал о графике компенсации перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ - 11.07.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о графике компенсации перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+
Россия закончит компенсацию перепроизводства в рамках ОПЕК+ по графику, в августе-сентябре, исполняла и будет исполнять свои обязательства, сказал журналистам в | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T14:37+0300
2025-07-11T14:37+0300
энергетика
общество
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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 11 июл - ПРАЙМ. Россия закончит компенсацию перепроизводства в рамках ОПЕК+ по графику, в августе-сентябре, исполняла и будет исполнять свои обязательства, сказал журналистам в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан вице-премьер России Александр Новак. Отвечая на вопрос, сохраняет ли Россия график полной компенсации своего перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+, он сказал: "Да, у нас график такой, мы где-то в августе-сентябре закончим. У нас есть график компенсации, мы по нему будем идти, двигаться, потому что это наши обязательства. Мы их исполняли и будем исполнять". Россия в рамках обновленного графика ОПЕК+ должна компенсировать перепроизводство нефти суммарно на 691 тысячу баррелей в сутки в апреле-сентябре 2025 года, следует из сообщения ОПЕК. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют "добровольные" (дополнительные) сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В наступившем году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также будут постепенно, в течение полутора лет, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить отход от ограничений: в мае они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В начале июля было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако страны оговорились, что обновят план компенсаций излишней добычи.
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общество , оаэ, иран, венесуэла, александр новак, опек
Энергетика, Общество , ОАЭ, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, Александр Новак, ОПЕК
14:37 11.07.2025
 
Новак рассказал о графике компенсации перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+

Новак: Россия закончит компенсацию перепроизводства в рамках ОПЕК+ в августе-сентябре

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 11 июл - ПРАЙМ. Россия закончит компенсацию перепроизводства в рамках ОПЕК+ по графику, в августе-сентябре, исполняла и будет исполнять свои обязательства, сказал журналистам в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан вице-премьер России Александр Новак.
Отвечая на вопрос, сохраняет ли Россия график полной компенсации своего перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+, он сказал: "Да, у нас график такой, мы где-то в августе-сентябре закончим. У нас есть график компенсации, мы по нему будем идти, двигаться, потому что это наши обязательства. Мы их исполняли и будем исполнять".
Россия в рамках обновленного графика ОПЕК+ должна компенсировать перепроизводство нефти суммарно на 691 тысячу баррелей в сутки в апреле-сентябре 2025 года, следует из сообщения ОПЕК.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют "добровольные" (дополнительные) сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
В наступившем году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также будут постепенно, в течение полутора лет, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить отход от ограничений: в мае они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В начале июля было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако страны оговорились, что обновят план компенсаций излишней добычи.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Участники соглашения ОПЕК+ нарастили нефтедобычу в июне
11:04
 
ЭнергетикаОбществоОАЭИРАНВЕНЕСУЭЛААлександр НовакОПЕК
 
 
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