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"Новатэк" в I полугодии нарастил продажи газа на 0,5%
"Новатэк" в I полугодии нарастил продажи газа на 0,5% - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" в I полугодии нарастил продажи газа на 0,5%
"Новатэк" за январь-июнь увеличил продажи газа на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 39,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:18+0300
2025-07-11T10:18+0300
2025-07-11T10:18+0300
энергетика
новатэк
газ
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-июнь увеличил продажи газа на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 39,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. "По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во втором квартале и первом полугодии 2025 года составил 18 и 39,5 миллиарда кубометров соответственно, что на 1,1% и 0,5% выше аналогичных показателей за второй квартал и первое полугодие 2024 года", - сказано в сообщении.
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новатэк, газ
"Новатэк" в I полугодии нарастил продажи газа на 0,5%
"Новатэк" за I полугодие увеличил продажи газа до 39,5 миллиарда кубов
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-июнь увеличил продажи газа на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 39,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
"По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во втором квартале и первом полугодии 2025 года составил 18 и 39,5 миллиарда кубометров соответственно, что на 1,1% и 0,5% выше аналогичных показателей за второй квартал и первое полугодие 2024 года", - сказано в сообщении.
"Новатэк" получил кредитный рейтинг "ААА" от CSCI Pengyuan