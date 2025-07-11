https://1prime.ru/20250711/novatek-859391883.html

"Новатэк" в I полугодии нарастил продажи газа на 0,5%

"Новатэк" в I полугодии нарастил продажи газа на 0,5% - 11.07.2025, ПРАЙМ

"Новатэк" в I полугодии нарастил продажи газа на 0,5%

"Новатэк" за январь-июнь увеличил продажи газа на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 39,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T10:18+0300

2025-07-11T10:18+0300

2025-07-11T10:18+0300

энергетика

новатэк

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75717/29/757172925_4:0:596:333_1920x0_80_0_0_91e08f4f59329f170a498389341706ac.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-июнь увеличил продажи газа на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 39,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. "По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во втором квартале и первом полугодии 2025 года составил 18 и 39,5 миллиарда кубометров соответственно, что на 1,1% и 0,5% выше аналогичных показателей за второй квартал и первое полугодие 2024 года", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250709/novatek-859321879.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новатэк, газ