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"Новатэк" в I полугодии увеличил добычу газа на 1,9% - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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"Новатэк" в I полугодии увеличил добычу газа на 1,9%
"Новатэк" в I полугодии увеличил добычу газа на 1,9% - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" в I полугодии увеличил добычу газа на 1,9%
"Новатэк" в первом полугодии 2025 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,9% к аналогичному периоду 2024 года - до 42,53 миллиарда... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:27+0300
2025-07-11T10:27+0300
энергетика
леонид михельсон
геннадий тимченко
новатэк
газпром
totalenergies
газ
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Новатэк" в первом полугодии 2025 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,9% к аналогичному периоду 2024 года - до 42,53 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 1,4%, до 6,92 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. В целом "Новатэк" в первом полугодии увеличил добычу углеводородов на 1,8% - до 336,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. "Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Месторождения и лицензионные участки расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Совладелец "Новатэка" - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У компании есть и крупный зарубежный акционер - французская TotalEnergies, которая владеет 19,4% компании.
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леонид михельсон, геннадий тимченко, новатэк, газпром, totalenergies, газ
Энергетика, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Новатэк, Газпром, TotalEnergies, Газ
10:27 11.07.2025
 
"Новатэк" в I полугодии увеличил добычу газа на 1,9%

"Новатэк" в I полугодии увеличил добычу газа до 42,53 миллиарда кубометров

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк% Здание штаб-квартиры компании "Новатэк"
% Здание штаб-квартиры компании Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Новатэк" в первом полугодии 2025 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,9% к аналогичному периоду 2024 года - до 42,53 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 1,4%, до 6,92 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
В целом "Новатэк" в первом полугодии увеличил добычу углеводородов на 1,8% - до 336,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.
"Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Месторождения и лицензионные участки расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Совладелец "Новатэка" - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У компании есть и крупный зарубежный акционер - французская TotalEnergies, которая владеет 19,4% компании.
Добыча газа
"Новатэк" в I полугодии нарастил продажи газа на 0,5%
10:18
 
ЭнергетикаЛеонид МихельсонГеннадий ТимченкоНоватэкГазпромTotalEnergiesГаз
 
 
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