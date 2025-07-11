https://1prime.ru/20250711/orban-859391504.html
Орбан прокомментировал гибель закарпатского венгра на Украине
Орбан прокомментировал гибель закарпатского венгра на Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ
Орбан прокомментировал гибель закарпатского венгра на Украине
Страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может вступить в ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:11+0300
2025-07-11T10:11+0300
2025-07-11T10:11+0300
политика
украина
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
ес
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/60/841266047_0:74:3000:1762_1920x0_80_0_0_56544dbc13ca40dd3e33cbe0595dba95.jpg
БУДАПЕШТ, 11 июл - ПРАЙМ. Страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может вступить в ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя гибель закарпатского венгра на Украине. Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. "Страна, в которой человека или людей забивают до смерти в результате принудительной мобилизации - ведь, конечно же, принудительный призыв затрагивает не только венгров, но и всех остальных - не может быть членом Евросоюза", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ведущий попросил Орбана прокомментировать заявление Сухопутных войск Украины, что Шебештьен якобы был призван в ВСУ на законных основаниях и жестокое обращение в отношении него сотрудниками военкомата не применялось. "Это нас нисколько не может удовлетворить, потому что мы не можем прятать голову в песок, мы точно знаем, что на Украине происходит принудительная мобилизация", - ответил венгерский премьер. По его словам, затяжной конфликт затрагивает Венгрию, поскольку это соседняя с Украиной страна, при этом он не может быть решен на поле боя, только в результате дипломатического урегулирования. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://1prime.ru/20250709/orban-859344076.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/60/841266047_266:0:2934:2001_1920x0_80_0_0_ad924247985082707bf578e7b4e77f0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, ес, всу
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕС, ВСУ
Орбан прокомментировал гибель закарпатского венгра на Украине
Орбан: страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей, не может вступить в ЕС
БУДАПЕШТ, 11 июл - ПРАЙМ. Страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может вступить в ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя гибель закарпатского венгра на Украине.
Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
"Страна, в которой человека или людей забивают до смерти в результате принудительной мобилизации - ведь, конечно же, принудительный призыв затрагивает не только венгров, но и всех остальных - не может быть членом Евросоюза", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Ведущий попросил Орбана прокомментировать заявление Сухопутных войск Украины, что Шебештьен якобы был призван в ВСУ на законных основаниях и жестокое обращение в отношении него сотрудниками военкомата не применялось.
"Это нас нисколько не может удовлетворить, потому что мы не можем прятать голову в песок, мы точно знаем, что на Украине происходит принудительная мобилизация", - ответил венгерский премьер.
По его словам, затяжной конфликт затрагивает Венгрию, поскольку это соседняя с Украиной страна, при этом он не может быть решен на поле боя, только в результате дипломатического урегулирования.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
"Инфлюенсер и комик": Орбан рассказал о своем опыте общения с Зеленским