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Орбан заявил, что Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Орбан заявил, что Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте
Орбан заявил, что Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте - 11.07.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте
Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте, но им не хватает смелости признать это и взять на себя ответственность за последствия, заявил... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:33+0300
2025-07-11T10:33+0300
политика
общество
украина
европа
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 11 июл - ПРАЙМ. Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте, но им не хватает смелости признать это и взять на себя ответственность за последствия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Россия приближается к победе, а Украина эту войну практически проиграла, а вместе с Украиной ее проиграла и Европа, только ни у кого не хватает смелости признать это и взять ответственность за последствия. Вместо этого они действуют так, как будто эту войну можно выиграть, хотя на линии фронта ее выиграть нельзя. Необходимы дипломатия, прекращение огня, мирные переговоры", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте. Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
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общество , украина, европа, венгрия, виктор орбан, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС
10:33 11.07.2025
 
Орбан заявил, что Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте

Премьер Венгрии Орбан: Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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БУДАПЕШТ, 11 июл - ПРАЙМ. Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте, но им не хватает смелости признать это и взять на себя ответственность за последствия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Россия приближается к победе, а Украина эту войну практически проиграла, а вместе с Украиной ее проиграла и Европа, только ни у кого не хватает смелости признать это и взять ответственность за последствия. Вместо этого они действуют так, как будто эту войну можно выиграть, хотя на линии фронта ее выиграть нельзя. Необходимы дипломатия, прекращение огня, мирные переговоры", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.
Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Лавров подтвердил позицию России по Украине на встрече с Рубио
09:25
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАЕВРОПАВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕС
 
 
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