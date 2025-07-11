https://1prime.ru/20250711/orban-859395275.html

Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине

Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ

Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватается за голову от позиции лидеров Евросоюза, которые считает, что Украина вполне готова к вступлению в... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T11:21+0300

2025-07-11T11:21+0300

2025-07-11T11:22+0300

политика

общество

украина

венгрия

киев

виктор орбан

петер сийярто

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/61/841266160_0:29:3000:1717_1920x0_80_0_0_cdb3fe18838c3ed486875e67e13dd3b3.jpg

БУДАПЕШТ, 11 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватается за голову от позиции лидеров Евросоюза, которые считает, что Украина вполне готова к вступлению в сообщество и процесс интеграции формальный. "На каждом европейском саммите приходится слушать публичные заявления, что Украина, по сути, выполнила все условия для членства в Евросоюзе. Они утверждают, что там ликвидирована коррупция, царит верховенство права, соблюдаются права человека, а экономика действительно в хорошем состоянии, поэтому лидеры ЕС говорят об Украине как о стране, готовой к членству в ЕС, остаются переговоры, это формальности... Я просто за голову хватаюсь", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, те, кто заявляют, что Украина выполнила критерии для вступления и должна быть принята в ЕС до 2035 года, невероятно далеки от реальности. Венгерский премьер напомнил, что в случае вступления Киева в ЕС, все страны-члены оказались бы втянуты в конфликт с Россией, Будапешт против и настаивает на дипломатическом урегулировании. "План заключается в том, что государства-члены Евросоюза совместно влезут в долги, возьмут кредит и предоставят эти деньги Украине. Честно говоря, я никогда в жизни не слышал подобного бреда, ну или надо долго вспоминать что-то подобное... Я буду против до конца", - подчеркнул он. Орбан отметил, что экономика самого ЕС находится в упадке и, если и привлекать деньги извне, они должны быть направлены на повышение благосостояния Европы, а не Украины. Ранее он заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров.

https://1prime.ru/20250711/orban-859392613.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, ес