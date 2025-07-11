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Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине
Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ
Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватается за голову от позиции лидеров Евросоюза, которые считает, что Украина вполне готова к вступлению в... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T11:21+0300
2025-07-11T11:22+0300
политика
общество
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БУДАПЕШТ, 11 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватается за голову от позиции лидеров Евросоюза, которые считает, что Украина вполне готова к вступлению в сообщество и процесс интеграции формальный. "На каждом европейском саммите приходится слушать публичные заявления, что Украина, по сути, выполнила все условия для членства в Евросоюзе. Они утверждают, что там ликвидирована коррупция, царит верховенство права, соблюдаются права человека, а экономика действительно в хорошем состоянии, поэтому лидеры ЕС говорят об Украине как о стране, готовой к членству в ЕС, остаются переговоры, это формальности... Я просто за голову хватаюсь", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, те, кто заявляют, что Украина выполнила критерии для вступления и должна быть принята в ЕС до 2035 года, невероятно далеки от реальности. Венгерский премьер напомнил, что в случае вступления Киева в ЕС, все страны-члены оказались бы втянуты в конфликт с Россией, Будапешт против и настаивает на дипломатическом урегулировании. "План заключается в том, что государства-члены Евросоюза совместно влезут в долги, возьмут кредит и предоставят эти деньги Украине. Честно говоря, я никогда в жизни не слышал подобного бреда, ну или надо долго вспоминать что-то подобное... Я буду против до конца", - подчеркнул он. Орбан отметил, что экономика самого ЕС находится в упадке и, если и привлекать деньги извне, они должны быть направлены на повышение благосостояния Европы, а не Украины. Ранее он заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров.
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общество , украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕС
11:21 11.07.2025 (обновлено: 11:22 11.07.2025)
 
Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что хватается за голову от позиции ЕС по Украине

© Фото : Fischer Zoltán/MTIПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© Фото : Fischer Zoltán/MTI
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БУДАПЕШТ, 11 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватается за голову от позиции лидеров Евросоюза, которые считает, что Украина вполне готова к вступлению в сообщество и процесс интеграции формальный.
"На каждом европейском саммите приходится слушать публичные заявления, что Украина, по сути, выполнила все условия для членства в Евросоюзе. Они утверждают, что там ликвидирована коррупция, царит верховенство права, соблюдаются права человека, а экономика действительно в хорошем состоянии, поэтому лидеры ЕС говорят об Украине как о стране, готовой к членству в ЕС, остаются переговоры, это формальности... Я просто за голову хватаюсь", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, те, кто заявляют, что Украина выполнила критерии для вступления и должна быть принята в ЕС до 2035 года, невероятно далеки от реальности.
Венгерский премьер напомнил, что в случае вступления Киева в ЕС, все страны-члены оказались бы втянуты в конфликт с Россией, Будапешт против и настаивает на дипломатическом урегулировании.
"План заключается в том, что государства-члены Евросоюза совместно влезут в долги, возьмут кредит и предоставят эти деньги Украине. Честно говоря, я никогда в жизни не слышал подобного бреда, ну или надо долго вспоминать что-то подобное... Я буду против до конца", - подчеркнул он.
Орбан отметил, что экономика самого ЕС находится в упадке и, если и привлекать деньги извне, они должны быть направлены на повышение благосостояния Европы, а не Украины.
Ранее он заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров.
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Орбан заявил, что Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте
10:33
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАВЕНГРИЯКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕС
 
 
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